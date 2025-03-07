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公台灣獼猴須看母猴臉色 母熊鷹體重是公鳥1.5倍

中央社／ 南投縣7日電
展現動物女力，台灣獼猴母猴會終生留在原生猴群，公猴會被驅離，猴王能否穩定留下，要看母猴臉色。圖為玉山國家公園裡的台灣獼猴。（圖∕玉管處提供）
展現動物女力，台灣獼猴母猴會終生留在原生猴群，公猴會被驅離，猴王能否穩定留下，要看母猴臉色。圖為玉山國家公園裡的台灣獼猴。（圖∕玉管處提供）

展現動物女力，台灣獼猴母猴會終生留在原生猴群，公猴會被驅離，猴王能否穩定留下，要看母猴臉色；台灣體型最大猛禽「熊鷹」，則是母鳥較公鳥大，體重可達公熊鷹的1.5倍。

明天是國際婦女節，玉山國家公園管理處透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，婦女投身社會，協力撐起半邊天，而「動物界女力」是否也有相同現象，例如民眾看到高舉尾巴大步巡視的大公猴，是否認為是權力至上的「猴王」，但事實是，台灣獼猴是母系社會。

玉管處指出，母猴終生留在原生猴群，有相當嚴謹階級制度且家族世襲，公猴則在性成熟前約3至5歲，就會被驅離原生猴群，變為群外公猴（流浪孤猴或公猴群），直到成功融入其他猴群，但也可能再度被驅離。

玉管處指出，猴群第一位階公猴俗稱「猴王」，是否能順利融入並長期穩定待在猴群，常要看群內母猴臉色，曾見過剛進入猴群的猴王，主動親密幫群內高位階母猴理毛，似乎是爭取母猴認同；母猴是猴群主力成員，真正擁有群內恆久不動搖權力是第一位階母猴。

玉管處也表示，台灣體型、體重最大的猛禽空中霸主「熊鷹」，型態屬於性別反錯型，母鳥體型較公鳥大，近年玉山國家公園內熊鷹研究成果顯示，母熊鷹體重約至3.4公斤，是公熊鷹體重約2.3公斤的1.5倍。

玉管處表示，玉山國家公園是台灣黑熊核心密度最高棲地，研究記錄母熊帶1隻、2隻，甚至3隻小熊漫步原始森林；邀遊客參加塔塔加遊憩區、南安瓦拉米步道口台灣黑熊駐點解說活動，為感謝親近玉山、支持國土永續女性，明天可在駐點解說站領小獎品。

台灣黑熊 玉山國家公園 體重

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