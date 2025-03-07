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小懶猴從捷克抵台 北市動物園盼為瀕危動物盡責

中央社／ 台北7日電
台北動物園在歐洲瀕危物種保育計畫小懶猴專家群協調下，調度來自捷克Ostrava Zoo（音譯：俄斯特拉發動物園）的小懶猴Chö來台。圖／台北市立動物園提供
台北動物園在歐洲瀕危物種保育計畫小懶猴專家群協調下，調度來自捷克Ostrava Zoo（音譯：俄斯特拉發動物園）的小懶猴Chö來台。圖／台北市立動物園提供

北市動物園表示，來自捷克的瀕危小懶猴「Chö」昨晚順利抵台，將在一個月檢疫期後與園內的雄性個體組成家庭，希望增加小懶猴的域外族群數量及基因歧異度。

北市動物園昨以新聞稿表示，在歐洲瀕危物種保育計畫小懶猴專家群Pygmy Slow Loris （Nycticebuspygmaeus） EAZA Ex-situ Programmes（EEP） 協調下，從捷克Ostrava Zoo（音譯：俄斯特拉發動物園）調度雌性小懶猴「Chö」來台。

動物園說，在經歷24小時的旅行後，「Chö」於昨天5日下午5時40分安全抵達，晚上入住動物園檢疫中心，將在為期一個月的檢疫之後，與動物園現有雄性個體組成新家庭，希望增加小懶猴的域外族群數量及基因歧異度，以盡動物園對瀕危動物保育的責任。

動物園表示，小懶猴是名列國際自然保育聯盟IUCN瀕危物種紅皮書的瀕危動物，原本分布於越南、寮國、柬埔寨東部等雨林、竹林以及常綠森林中，因為盜獵、非法貿易及棲息地喪失，導致小懶猴野外族群的數量仍不斷下降。

動物園指出，目前照養3隻公的小懶猴，展示場看到的是父子檔，「Chö」將在完成檢疫之後與另1隻雄性個體相處配對，依適應狀態再安排亮相時程。

動物園 北市 捷克

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