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「周一的偶遇」迷你馬、家驢陪散步 閒晃台北動物園

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
迷你馬經過羊駝區時打招呼。圖／台北市立動物園提供
迷你馬經過羊駝區時打招呼。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園的兒童動物區，飼養著一群迷你馬和家驢（馴化驢），牠們被馴化用來陪伴人類，因此性格穩定、溫和，為此，每周一會不定時、不定點帶著牠們出閘門放風，保育員笑說，迷你馬散步路線不固定，很有可能在各處看見牠們與其他動物互動。

保育員們分享，經常藉由洗澡、刷毛和牠們培養關係，好天氣的時候也會帶著牠們走出欄舍散步，增加活動量之外，也習慣與人互動不至於過度緊張。

保育員們笑說，雖說是帶著迷你馬和家驢出門散步，但更像是動物來帶路，迷你馬散步的路線不固定，走去哪裡全看動物當下心情，從兒童動物區出發，會到周遭活動場域和其他馬兒同伴打招呼，經過羊駝區時，羊駝們常常伸長脖子一起朝著馬兒的方向望去。

走一走又來到了「快樂雞莊」瞧一眼母雞們都在做什麼。動物園說，兒童動物區最初以與人關係最為密切、熟悉的農村意象、動物及農田濕地做為地景，以呈現人類社會發展基礎的友善農業環境，透過馬兒散步的視角，邀請遊客們放慢腳步。

除了兒童區之外，台灣動物區周遭、動物園主軸步道、作業道路都可能是迷你馬和家驢的散步路線，牠們會趁著在園區散步的機會探索環境，沿路走走停停四處張望、有時草皮打滾或啃兩口路邊植物、撿拾果實吃，享受悠閒的散步時光。

動物園說，迷你馬與家驢目前會視天氣狀態，不定期、不定時在周一於園區散步，假如有機會遇見牠們在放風，歡迎走近觀察和牠們打聲招呼，但要保持距離，遵守不觸摸的規矩。

家驢也會在園內啃啃葉子、撿拾果實吃。圖／台北市立動物園提供
家驢也會在園內啃啃葉子、撿拾果實吃。圖／台北市立動物園提供
家驢散步隨處看看晃晃。圖／台北市立動物園提供
家驢散步隨處看看晃晃。圖／台北市立動物園提供

動物園

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