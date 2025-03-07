台南仁德區「毛孩森活村」 首隻安置遊蕩犬送養

台南市仁德區在去年11月啟用全國首座遊蕩犬友善暫置區「毛孩森活村」，目前已收容36隻遊蕩犬，並開放認養。日前首隻遊蕩犬已找到新家庭，開始全新生活。

台南市動物防疫保護處今天告訴中央社記者，「毛孩森活村」3月5日送養首隻收容的遊蕩犬，這隻「浪浪」是一隻混種犬，收養家庭也住在台南。

「毛孩森活村」位於仁德區台86橋下附近，面積約1公頃。這座全國首座遊蕩犬友善暫置區是由台南市政府投入新台幣2500萬元興建，去年11月正式啟用，主要收容仁德區內遊蕩犬，啟用以來已收容36隻遊蕩犬，並且推動認養活動。

動保處表示，遊蕩犬在被捕捉後，首先會被送至台南市動物之家進行健康評估，健康犬隻再轉移至「毛孩森活村」安置。未來「毛孩森活村」完成階段性任務後，將轉型為寵物公園，持續為市民和寵物提供服務。

為解決地方人犬衝突問題，位於仁德區成功里的「毛孩森活村」除提供收容設施外還融入綠地休憩空間，收容遊蕩犬量能約200隻。這處場域優先收容仁德區範圍內遊蕩犬，其次是收容新豐區的浪浪，如果還有空間才考慮其他地方浪浪收容。