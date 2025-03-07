屏東海生館鳳頭海鸚鵡「登大郎」 繁殖季羽色華麗變身

每年4至6月是鳳頭海鸚鵡的繁殖季，鳥體會從原本黝黑的體色，逐漸蛻變為羽色豔麗的模樣。屏東海生館去年出生的鳳頭海鸚鵡JOJO，今年將迎接自己的成年祭，飼育員們也十分關注JOJO「登大郎」的過程。

每到繁殖季，鳳頭海鸚鵡們會從全黑羽毛轉變為華麗的雪白面容，鳥喙也變得更厚實鮮豔，並長出兩道金黃色的冠羽，華麗大變身。此外，海鸚鵡也會展現求偶行為，雙腳不停踩踏舞動著步伐，並高唱情歌、拍打雙翅表現濃濃的愛意。

去年出生的JOJO，因可愛的外表及逗趣的姿態，在社群媒體上有一大群粉絲。今年JOJO將迎接牠「鳥生」第一次的繁殖季，現嘴喙已經開始逐漸變黃，正在「登大郎」，飼育員們也很關心牠的成長過程。

配對成功後就準備繁衍下一代，鳳頭海鸚鵡喜歡在陡峭的岩石或懸崖洞穴築巢，增加巢穴的隱密性，也能藉語較高的地勢來輔助飛行。海生館其野外習性，模擬懸崖造景並鑿出一個個巢穴，讓海鸚鵡可以在展示區內自然地繁殖。