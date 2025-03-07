壽山動物園慶生會 黑熊明星隨音樂演奏搖擺

高雄壽山動物園日前為明星動物黑熊兄弟「波比」、「黑皮」舉辦慶生會，並分享照養黑熊趣事。聽到演奏表演時，「波比」更隨之搖擺，並爬到樹梢近距離欣賞。

觀光局新聞稿表示，「波比」今年3月滿21歲，壽山動物園日前特別為牠和同月出生滿23歲的哥哥「黑皮」舉辦慶生會。活動邀請一手帶大2兄弟、已退休保育員邱石柱，分享照養牠們的經驗和生活趣事。

此外也邀請街頭藝人「綠龍與他的大提琴」為黑熊演奏樂曲獻上祝福。高雄觀光局長高閔琳表示，台灣黑熊是瀕臨絕種保育類野生動物，舉辦慶生活動祝賀黑熊兄弟健康成長，更希望藉此機會喚起社會大眾對動物保育議題的關注與支持。

壽山動物園目前共有4隻台灣黑熊，包括「黑皮」、「波比」、「平平」及「瑪莉」。「黑皮」和「波比」都在3月出生，2兄弟深受遊客喜愛。邱石柱有「超級黑熊奶爸」之稱，他在黑熊廊道跟遊客分享照養「黑皮」和「波比」的手寫日誌和珍貴照片，重溫黑熊成長歷程。

高閔琳表示，去年成功奪下台灣最受歡迎最夯吉祥物、網路聲量第1的高雄觀光大使「高雄熊」，就是以壽山動物園的黑熊為原型；將熱愛探索環境的「波比」，以及喜歡品嚐美食的「黑皮」的個性與習性納入「高雄熊」IP角色的設定。

「綠龍與他的大提琴」也分享，他從大學時期就常來壽山動物園，並對於有工讀生稱號的「波比」印象深刻，也希望為園區動物盡一份心力。園方說，當街頭藝人演奏生日快樂歌與古典樂曲時；「波比」被樂聲吸引好奇地隨音樂節奏搖擺，甚至爬上樹梢，近距離感受這份特殊的生日驚喜。