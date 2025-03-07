台北動物園添新血 捷克瀕危小懶猴「Chö」擔繁衍重任

台北市立動物園小懶猴家族添新成員，來自捷克俄斯特拉發動物園的雌性小懶猴「Chö」經歷24小時旅行，日前平安抵達台灣，入住動物園檢疫中心，目前狀態良好，待1個月檢疫期滿，將與園內雄性個體組成新家庭，屆時再安排放展時程。

動物園表示，長期參與許多國際保育組織及其所推動的瀕危物種保育計畫，經由每年定期的專家群小組會議，為瀕危物種尋覓適合的保育機構。

園方說，小懶猴名列國際自然保育聯盟IUCN瀕危物種紅皮書的瀕危動物，也是華盛頓公約組織「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約CITES」附錄I的物種。小懶猴原本分布越南、寮國、柬埔寨東部等雨林、竹林及常綠森林中，因為盜獵、非法貿易及棲息地喪失，導致小懶猴野外族群的數量仍不斷下降。

動物園指出，在歐洲瀕危物種保育計畫小懶猴專家群Pygmy Slow Loris（Nycticebus pygmaeus）EAZA Ex-situ Programmes（EEP）協調下，從捷克Ostrava Zoo（音譯：俄斯特拉發動物園）調度雌性小懶猴「Chö」來台，並於3月5日下午5點40分抵台，晚上9點多入住動物園檢疫中心。

園方表示，目前共照養3隻公的小懶猴，大家在展示場看到的是父子檔，「Chö」將在完成為期1個月檢疫後，與動物園現有另1隻雄性個體相處配對，園方再依適應狀態安排牠與大家見面的時程。

動物園說，小懶猴成體體長約15至25公分，體重約500公克，無明顯雌雄二型性，具有淺棕色的毛皮、白色的腹部、尾極短及頭圓、立體視覺的大眼等特徵；動作緩慢，樹棲性，拇指可以對握，不論手腳抓握能力都很強，使其可以長時間待在樹上。

園方提及小懶猴是雜食性，野生小懶猴透過攝取的有毒昆蟲，使肘內產生的分泌物具有毒性，小懶猴也會舔食肘內分泌物，讓牙齒獲得毒性，並成為受到威脅時最好的自我防衛武器；在人為照養環境下，因為食物品項不同，肘內分泌物就不再具有毒性。懷孕期190天，每胎產1至2仔，斷奶期為4個月，雌性成熟期約9個月大。