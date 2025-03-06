監測山椒魚可預知人類未來挑戰 雪管處：氣候變遷衝擊大

一百多年來台灣共發現5種山椒魚，全都住在海拔1300公尺以上高山溪流源頭。雪霸等三大國家公園都有牠們的棲地。雪霸國家公園管理處強調，山椒魚是冰河遺留下來的特有種，極端氣候對牠們的影響特別嚴重，監測山椒魚也可預知人類未來面對的挑戰，希望山椒魚的保育工作愈來愈受重視。

雪霸國家公園官網最近發布山椒魚的保育訊息指出，從1919年在清境農場附近的翠峰發現第1隻山椒魚，迄今全台共發現5種山椒魚，牠們全都住在海拔1300公尺以上的高山溪流源頭。目前全台僅台南、彰化、雲林3縣市還未發現山椒魚；受氣候變遷的衝擊，山椒魚目前的族群數並不樂觀。

雪霸管理處指出，2008年發表的觀霧山椒魚及南湖山椒魚，一發布隨即被農業部公告為瀕臨絕種保育類物種，觀霧山椒魚是台灣5種山椒魚中海拔分布最低、最北的一種。已知的分布區域有插天山、拉拉山、棲蘭山、霞喀羅山與觀霧，觀霧地區的山椒魚族群也是被研究最久、研究資料最豐富的一個樣區。

雪管處表示，台大動物科學技術學系教授朱有田已追蹤山椒魚8年，為保育山椒魚這種珍稀孑遺物種，他並與台師大榮譽教授呂光洋、農業部生物多樣性研究所副研究員林春富組成堅強的研究保育團隊，計畫培訓雪霸國家公園觀霧管理站員工、保育巡查員及志工，長期監測觀霧山椒魚與楚南氏山椒魚的幾個永久樣區，例如檜杉巨木、大鹿、榛山等步道及大雪山林道等地。

雪管處表示，研究團隊發現氣候變遷對這種來自溫帶且活動範圍小的高山型物種，存續威脅最嚴重 ，冬天降雨或積雪後融成水，會形成暫時性水域，成為適合山椒魚繁殖交配的地方；但雪或雨下得不夠，連續一兩年後，山椒魚就失去繁殖機會，小族群也隨著消失無蹤。極端氣候影響越來越顯著，暴雨、強降雨對山椒魚的影響立即可見，暴雨一來就會將山椒魚的卵囊沖走，這種瞬間的強降雨，對山椒魚來說是從未有過的生存衝擊。