快訊

川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱

台積電加碼千億投資美國 魏哲家直球對決揭原因：不影響台灣11座廠投資

台積電擴大在美投資 賴總統致詞全文曝光「沒有來自美國的壓力」

監測山椒魚可預知人類未來挑戰 雪管處：氣候變遷衝擊大

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
棲身於草根之間的觀霧山椒魚。圖／雪霸國家公園管理處提供
棲身於草根之間的觀霧山椒魚。圖／雪霸國家公園管理處提供

一百多年來台灣共發現5種山椒魚，全都住在海拔1300公尺以上高山溪流源頭。雪霸等三大國家公園都有牠們的棲地。雪霸國家公園管理處強調，山椒魚是冰河遺留下來的特有種，極端氣候對牠們的影響特別嚴重，監測山椒魚也可預知人類未來面對的挑戰，希望山椒魚的保育工作愈來愈受重視。

雪霸國家公園官網最近發布山椒魚的保育訊息指出，從1919年在清境農場附近的翠峰發現第1隻山椒魚，迄今全台共發現5種山椒魚，牠們全都住在海拔1300公尺以上的高山溪流源頭。目前全台僅台南、彰化、雲林3縣市還未發現山椒魚；受氣候變遷的衝擊，山椒魚目前的族群數並不樂觀。

雪霸管理處指出，2008年發表的觀霧山椒魚及南湖山椒魚，一發布隨即被農業部公告為瀕臨絕種保育類物種，觀霧山椒魚是台灣5種山椒魚中海拔分布最低、最北的一種。已知的分布區域有插天山、拉拉山、棲蘭山、霞喀羅山與觀霧，觀霧地區的山椒魚族群也是被研究最久、研究資料最豐富的一個樣區。

雪管處表示，台大動物科學技術學系教授朱有田已追蹤山椒魚8年，為保育山椒魚這種珍稀孑遺物種，他並與台師大榮譽教授呂光洋、農業部生物多樣性研究所副研究員林春富組成堅強的研究保育團隊，計畫培訓雪霸國家公園觀霧管理站員工、保育巡查員及志工，長期監測觀霧山椒魚與楚南氏山椒魚的幾個永久樣區，例如檜杉巨木、大鹿、榛山等步道及大雪山林道等地。

雪管處表示，研究團隊發現氣候變遷對這種來自溫帶且活動範圍小的高山型物種，存續威脅最嚴重 ，冬天降雨或積雪後融成水，會形成暫時性水域，成為適合山椒魚繁殖交配的地方；但雪或雨下得不夠，連續一兩年後，山椒魚就失去繁殖機會，小族群也隨著消失無蹤。極端氣候影響越來越顯著，暴雨、強降雨對山椒魚的影響立即可見，暴雨一來就會將山椒魚的卵囊沖走，這種瞬間的強降雨，對山椒魚來說是從未有過的生存衝擊。

目前研究團隊已建立了標準監測流程，導入常態化易操作的流程後，將由雪霸觀霧站的人員接手，也讓環境教育志工參與部份監測，期待長期收集有效資料，更深入掌握山椒魚受氣候變遷的影響。

觀霧山椒魚於2008年發表為新種後，農業部隨即公告為瀕臨絕種保育類物種。圖／雪霸國家公園管理處提供
觀霧山椒魚於2008年發表為新種後，農業部隨即公告為瀕臨絕種保育類物種。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園園區分布觀霧及楚南氏兩種山椒魚，圖為楚南氏山椒魚。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園園區分布觀霧及楚南氏兩種山椒魚，圖為楚南氏山椒魚。圖／雪霸國家公園管理處提供
維持潮濕的環境是維繫山椒魚族群的關鍵，圖為楚南氏山椒魚的卵鞘。圖／雪霸國家公園管理處提供
維持潮濕的環境是維繫山椒魚族群的關鍵，圖為楚南氏山椒魚的卵鞘。圖／雪霸國家公園管理處提供

國家公園 大雪山 氣候變遷 雪霸

延伸閱讀

塑膠微粒充斥體內是否對健康有危害？教授曝最新研究及1重點

新北與政治大學攜手 打造農業創生、保育物種新模式

迎接植樹月 5日起林業保育署台東分署辦9場公益贈苗

雪霸國家公園推有獎徵答 盼提升生態保護意識

相關新聞

監測山椒魚可預知人類未來挑戰 雪管處：氣候變遷衝擊大

一百多年來台灣共發現5種山椒魚，全都住在海拔1300公尺以上高山溪流源頭。雪霸等三大國家公園都有牠們的棲地。雪霸國家公園...

看起來健康的貓咪竟然會貧血！一翻牙齦變「這顏色」早就在喊救命了

貓咪也會貧血，只是大多數主人都渾然不知，若不及時察覺和治療，很可能危及貓咪的生命。根據日本寵物網站《ねこちゃんホンポ》的說法，想判斷貓咪是否貧血，最直接的方法是觀察牙齦顏色。

三鶯橋下棄養幼犬 動保處不忍了：開罰6萬元

新北市政府動保處日前獲通報，在新北市鶯歌區三鶯橋下處發現1紙箱內裝有2隻幼犬疑似遭人棄養，動保處隨即派員前往帶回幼犬並安置在板橋動物之家。後續動保處向警察局三峽分局調閱監視器畫面，並鎖定涉嫌重大之車輛

差點出大事！貓奴家裡掉出「第3隻拖鞋」 真相網友笑翻：沒有貓啊

差點就穿錯鞋子了！日本一名貓奴平常在家都穿著拖鞋，不過某天他卻在椅子旁邊發現「第三隻拖鞋」，仔細一看才認出竟然是愛貓的完美偽裝，讓飼主差點就不小心踩了上去，別有一番趣味的畫面療癒許多網友。

手扶梯「4顆紙團反覆滾動」都不會掉！靠近一看笑翻：原來是健身狂魔

有路人在商場的電扶梯目擊詭異狀況，有四顆紙團在往上行的電扶梯上不斷滾動，但就是不會掉下來，靠近一看才發現竟然是一隻穿白襪的黑貓把電扶梯當成健身器材在用，只是身體顏色剛好跟電扶梯融為一體。

【動物冷知識】蛋佔重15%！孕期無法進食 奇異鳥媽媽的「重量級」母愛

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？奇異鳥（Kiwi）看起來體型小小的，但他們的鳥蛋卻佔母鳥體重的15%至25%，以比例來說是所有鳥類中最大的蛋！怎麼生出這麼巨大的蛋！？今天讓我們來看看奇異鳥的冷知識吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。