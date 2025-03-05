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新北綠寶石寵物公園更新圍籬 加高30公分防逃脫

中央社／ 新北5日電

新北市高灘處今天指出，中永和地區河濱公園的綠寶石寵物公園，因舊圍籬變形老舊，常接獲寵物逃脫訊息，近來已換新圍籬且加高30公分，歡迎民眾放心帶著毛寶貝來此放風互動。

新北市政府高灘地工程管理處發布新聞稿，處長黃裕斌表示，綠寶石寵物公園於103年完工開放使用，是廣達5500平方公尺專屬寵物的公園，園中擁有寬敞的奔跑空間及基本寵物互動設施，是中永和地區最受歡迎的寵物休閒活動場所。

他表示，因寵物公園位於河川區域，為配合防汛需求需拆卸圍籬，歷經多次颱風豪雨侵襲，圍籬頻繁拆解致多處變形老舊，因此，常接獲寵物逃脫訊息。

他表示，經評估並編列預算，近來更新圍籬，不僅高度增加30公分，並採取易拆卸設計型式，可讓民眾安心帶著毛寶貝到場放風奔跑，充分享受互動時光。

高灘處表示，新北河濱公園除了綠寶石寵物公園外，還在新莊、新店、蘆洲、板橋、三重等地設有寵物公園，提醒民眾攜帶寵物至河濱公園休憩時，除寵物公園內可不用繫繩外，其他區域仍應依寵物體型及種類使用鏈繩或其他適當的防護措施，以免與其他休憩民眾產生衝突。

寵物 永和

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