三鶯橋下棄養幼犬 動保處不忍了：開罰6萬元

新北市政府動保處日前獲通報，在新北市鶯歌區三鶯橋下處發現1紙箱內裝有2隻幼犬疑似遭人棄養，動保處隨即派員前往帶回幼犬並安置在板橋動物之家。後續動保處向警察局三峽分局調閱監視器畫面，並鎖定涉嫌重大之車輛並請車主到案說明，經查車主居住在桃園市，因聽信他人說三鶯橋下旁的三鶯部落有人會餵養流浪犬，故將2隻幼犬棄養該處，此行為已違反動物保護法，處以新臺幣6萬元罰鍰，並要求參與動保講習。遭棄養的幼犬所幸沒有受傷，經收容在板橋動物之家後很快就被民眾領養回家。

動保處表示，車主因棄養2隻幼犬行為已違反動物保護法第5條第3項規定，飼養之動物，除得交送動物收容處所或主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養，違者依同法第29條第1項第1款，2隻幼犬依新北市政府處理違反動物保護法事件裁罰基準，裁罰共計新臺幣6萬元罰鍰，另依同法第32條規定，得逕行沒入飼主之動物，及同法第33-1條第1項第1款規定，將其列入飼養黑名單中，不得再飼養寵物。

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