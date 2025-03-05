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【動物冷知識】蛋佔重15%！孕期無法進食 奇異鳥媽媽的「重量級」母愛

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？奇異鳥（Kiwi）看起來體型小小的，但他們的鳥蛋卻佔母鳥體重的15%至25%，以比例來說是所有鳥類中最大的蛋！怎麼生出這麼巨大的蛋！？今天讓我們來看看奇異鳥的冷知識吧！

奇異鳥是紐西蘭的特有種，也是他們的國鳥。奇異鳥沒有翅膀，羽毛像毛髮，視力不太行，靠的是靈敏的嗅覺與長長的喙在地上探尋食物。他們的體型跟家雞差不多，但他們的鳥蛋卻是家雞的6倍大！

奇異鳥的蛋大得嚇人，重量約半公斤，佔母鳥體重的15%至25%！ 因為蛋實在太占空間，導致奇異鳥媽媽懷孕期間幾乎沒辦法進食，肚子裡的蛋霸佔了一切——這是一種非常「重量級」的母愛啊。

爸爸來帶娃，媽媽去放風。

蛋一生出來，母鳥終於能舒口氣，直接「外派」給爸爸孵。奇異鳥爸爸會在巢穴裡盡責地守著蛋，宛如全職奶爸。而奇異鳥媽媽則擔任外勤保全，負責在洞口巡邏，偶爾還能出門放風。

奇異鳥的孵蛋期約63至92天不等，由鳥爸爸孵蛋，但大斑鷸鴕則夫妻交替孵卵，這是5種奇異鳥中的唯一例外。

由於奇異鳥爸爸顧家孵蛋這件事，當地人會稱顧家的男人為「Kiwi husband」，表示跟顧家的奇異鳥爸爸一樣可靠！

所以我不想出門社交，只想待在家裡滑手機追劇，算不算是一種Kiwi boy(´•ᴗ• ก )՞ ՞

參考連結：https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/鷸鴕

帽子-Hatto

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