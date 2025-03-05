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解決飼主訓練苦手 新北動保處加碼到宅犬隻訓練課程

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
訓犬師針對狗狗的社會化及服從訓練。圖／新北市動保處提供
訓犬師針對狗狗的社會化及服從訓練。圖／新北市動保處提供

民眾領養狗狗回家後，可能會遇到種種挑戰，新北市動保處推出系列訓練課程，解決飼主面對狗狗如廁訓練、吠叫、指令教學等問題，可透過專業訓犬師協助，今年加碼開辦到宅犬隻行為訓練，遇有無法出門高敏感性需到宅訓練犬隻，飼主可向動保處致電報名。

動保處定期在板橋生命教育園區開設訓犬課程，提供專業指導，教導飼主如何培養犬隻定點如廁的習慣，減少居家環境的清潔負擔，讓飼主與毛小孩都能享受更舒適的生活。參與課程的學員表示，已帶著狗狗參與2次課程，自己學到了如何更有效地照顧與理解狗狗的需求，原本狗狗的吠叫問題也因此而改善。

犬隻行為訓練內容針對狗狗的社會化及服從訓練，包括人走動時不撲吠、套牽繩練習、外出放風、撫摸練習及坐下練習。

飼主楊小姐表示，訓練過程中，狗狗已能在有人靠近時保持冷靜，不再撲吠；對牽繩的接受度也逐漸提高，雖然仍會閃躲，但在適應後願意配合。外出時，狗狗對陌生人仍會保持警戒，但對信任的訓練者則會親近，並主動討摸及尋求食物獎勵。

撫摸方面，狗狗可接受短時間的觸摸，但肩胛後方仍較敏感，需要循序漸進增加親密互動時間。透過誘導訓練，狗狗已能短時間坐下，並在無繩隨行訓練中表現良好。

動保處呼籲，透過正確的訓練方法，飼主可有效改善犬隻的行為問題，建立更深厚的情感連結。今年除持續推出更多相關課程，邀請專業訓練師與獸醫師，為飼主提供全方位的指導，提升市民的飼養知識與技能，對於無法外出問題犬，也提供到宅教學。

飼主至新北市毛寶貝生命教育園區參加犬隻行為課程。圖／新北市動保處提供
飼主至新北市毛寶貝生命教育園區參加犬隻行為課程。圖／新北市動保處提供

狗狗 獸醫師

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