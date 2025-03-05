全國首隻輔助治療犬「歐巴」今年退休 北榮院長不捨

台北榮總作為最有「溫度」的醫院，大德病房於105年7月引進導盲犬轉職為輔助治療犬，「Oba」（歐巴）成為全台第一隻駐點在安寧病房的輔助治療犬，陪伴、療癒無數病人及家屬。「Oba」108年2月正式開始工作至今已7年，將於今年退休。台北榮總院長陳威明充滿不捨，歐巴將成為榮總永遠的「榮譽員工」，繼續帶來溫暖與歡笑。

陳威明說，歐巴是全國第一隻駐點於醫院的輔助治療犬，已在北榮陪伴病人超過6年，這些日子裡，牠用溫暖的陪伴撫慰無數病人與家屬的心靈，成為醫院裡最受歡迎、最特別的「員工」。

陳威明說，隨著年齡增長，歐巴將於今年光榮退休，但這並不代表告別，牠仍會時常回到醫院探望老同事，並成為榮總永遠的「榮譽員工」，繼續帶來溫暖與歡笑。北榮也將像照顧家人一樣，陪伴歐巴度過牠的退休生活，讓牠的下半生依舊充滿愛與幸福。每次歐巴看到陳威明，總是繞著他討零食吃，對於始終把狗狗當作家人的陳威明來說，內心充滿不捨。

陳威明說，歐巴成為輔助醫療犬前是一隻導盲犬，因步伐緩慢而被淘汰，牠來到北榮，反而因走路緩慢，不會嚇到病人，而成為輔助治療犬，這是北榮的福氣；牠來到醫院至今，從來沒有咬過醫院的管線、沒有吠叫過，表現十分穩定，且每天有專人照顧，不會掉毛，不會造成病人過敏。歐巴退休後，也將會有新的輔助治療犬接手，目前正與導盲犬協會合作培訓中。

「歐巴退休，真的捨不得，所以牠要常常回來醫院看我。」陳威明說，院長辦公桌的抽屜裡都會放著狗糧，是真心愛牠、疼牠，隨時歡迎歐巴回到醫院看看老朋友。

陳威明指出，北榮在2024年榮登「Newsweek」全球最佳醫院第218名，並在2025年進一步攀升至第208名，成為全台唯一連續兩年躋身全球250強的醫院。除了無數同仁的共同努力，歐爸的暖心陪伴，也是這份榮耀背後的重要助力之一。

昨天上午，最疼愛犬貓的前總統蔡英文特地帶來自家烘製的巴拉圭牛肉乾，慰勞這位長年守護病人心靈健康的夥伴。陳威明說，歐巴開心地品嚐著美味的牛肉乾，眼神裡滿是幸福與感激，現場氣氛溫馨。感謝蔡前總統對歐巴的疼愛，以及對北榮的關懷與支持。

近日，醫院急診壅塞，凸顯第一線醫事人員的辛勞，台北榮總為照顧員工及家屬不遺餘力，本月14日、21日晚上7點，將於北榮介壽堂舉辦免費蕭煌奇演唱會，及播放日本動畫「灌籃高手」電影，讓員工可以攜家帶眷一同參與，可以容納1000人。陳威明說，醫院定期會舉辦活動，如音樂演奏會、演唱會等，每部電影更是他親自挑選，適合全家觀賞。

「沒有幸福的員工，無法提供有『溫度』的醫療。」陳威明說，如果員工一直處在高壓環境，沒有紓壓、沒有笑容，無法提供患者有溫度的醫療服務，舉辦演唱會、播放電影都是讓同仁紓壓，這種感覺是很棒的，「這是一種幸福」，讓同仁在高壓工作環境下紓解壓力，如果壓力沒有釋放，「沒有一個人受得了」。