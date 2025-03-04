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禁山豬吊公投被駁回 動團將提行政訴訟

中央社／ 台北4日電

國內保育意識抬頭，台灣動物共生聯盟發言人潘翰疆今天質疑，中選會凌駕大法官釋憲文803號意旨，擴張解釋曲解原住民基本法而駁回「源頭禁止山吊」公投，明天提起行政訴訟。

中選會日前表示，領銜人潘翰疆提出「全面禁止使用山豬吊」公投案，經限期補正後提中選會委員會議審議，認定仍不符合規定，因此予以駁回。

潘翰疆接受中央社記者電話訪問時指出，由台灣動物共生聯盟發起募集公投提案書，由他擔任公投領銜人所提出的「你是否同意全面禁止含金屬材質之彈簧續壓式套索陷阱（山豬吊）的使用、持有、販售、製造、陳列及輸出入」公投提案，連署書遠超過法定門檻，2024年7月12日前往中選會進行第一階段送件。

他並說，之後被要求補正，補正後又駁回；台灣動物共生聯盟從中發現並質疑，中選會凌駕大法官釋憲文803號意旨，擴張解釋曲解原住民基本法第19條，視禁止山豬吊為侵犯原住民狩獵方式的自由。

他還舉例，動物保護法、野生動物保育法都有禁止使用獸鋏的條文，難道也都違反原住民基本法第19條，不應換成山豬吊，就有所不同；況且山豬吊愈掙脫愈緊，對野生動物、流浪動物的傷害性愈大，且更殘忍，因此台灣動物共生聯盟於5日將向台北高等行政法院遞狀提起行政訴訟，主張撤銷不通過提案的審核。

公投 流浪動物

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