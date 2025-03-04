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11隻石虎通報犬口下喪生 苗栗最重查處防制獵犬殺戮

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣記錄歷來通報11隻喪生犬口，縣府農業處、警察局等相關單位加強防制獵犬騷擾，甚至殺戮，並查處最重罰責嚇阻。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣記錄歷來通報11隻喪生犬口，縣府農業處、警察局等相關單位加強防制獵犬騷擾，甚至殺戮，並查處最重罰責嚇阻。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣是瀕臨絕種石虎最重要棲地，歷來至少有11隻喪生犬口，縣長鍾東錦驚聞熱區通霄鎮出現獵犬與狩獵活動，指示農業處、警察局等相關單位加強防制獵犬騷擾，甚至殺戮，並查處最重罰責嚇阻。

縣務會議今天舉行，鍾東錦透露他聽聞通霄出現獵犬與狩獵活動，山豬可能是鎖定的目標，但通霄是石虎活動熱區，石虎等野生動物，連帶會受到騷擾，甚至因此失去生命，他認為近年來在縣府和保育人士通力合作，全國人民對石虎保育也更為重視，警方及農業處查明狩獵活動合法性，違法依最重罰責查處。

農業處長陳樹義說，非法狩獵活動，依據動物保護法、野生動物保育法，可分別處以3到15萬元、6到30萬元罰鍰，甚至觸犯刑罰，通霄地區今年有6隊社區巡守隊，參加「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，農業處會加強宣導，也請巡守隊注意，發現可疑通報警方追查。

農業處統計，縣府2017年起記錄石虎路殺通報案件，其中11隻喪生犬口，近3年就有8起，應該還有更多未被發現而通報出來，另穿山甲、山羌更是犬殺高風險，可能原因是遊蕩犬或獵犬所為。

此外，2022年6月苗栗縣通霄、卓蘭及後龍鎮23里，啟動農業部生態熱區移除遊蕩犬計畫，全面捕捉熱區無主遊蕩犬、絕育及移置，高密度訪查有主犬家戶，宣導飼主責任不放養，並疏導鍡食遊蕩犬，多管齊下減少犬與野生動物衝突。

石虎 苗栗縣 農業處 鍾東錦

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