快訊

破除左派神話！日本戰後學運的興衰

今天「驚蟄」打小人、祭白虎！趕走是非迎貴人SOP攻略在此

澤倫斯基稱願與川普合作實現持久和平！提停戰計畫 隨時可簽礦產協議

不是跟寵物玩！當動物輔助治療走進長照 協會唯一治療貓卻有「狗靈魂」

遠見／ 文‧周彥妤
動物輔助治療走入大眾視野，由專業人士介入組成「金三角」陣仗，共同發揮心理支持效益。台灣動物輔助治療專業發展協會提供
動物輔助治療走入大眾視野，由專業人士介入組成「金三角」陣仗，共同發揮心理支持效益。台灣動物輔助治療專業發展協會提供

動物輔助治療走入大眾視野，由專業人士介入組成「金三角」陣仗，共同發揮心理支持效益。除了常見的治療犬，在台灣動物輔助治療專業發展協會的「陣容」中，有唯一一隻名為「哈波」的治療貓參與其中。與生俱來的「狗靈魂」，讓牠經評估後脫穎而出，打破貓咪獨善其身的刻板印象。這些治療犬貓在服務現場，令長輩樂開懷，讓動輔師妙喻有如「當成孫子看待」。

何謂動物輔助治療？台灣動物輔助治療專業發展協會理事長夏安婷指出，動物輔助治療背後有其專業分工，由「動輔師 — 治療犬 — 動輔員」的「金三角」組成；而協會的動輔師皆由助人專業工作背景出身，如護理師、職能治療師、復健師或醫師等，動輔師將根據自身專業，設計符合治療目標活動，並由飼主與治療犬共同執行，確保動物與人的互動安全。

至於適用場合，包括長照機構、日照中心、養護機構、心理輔導、生命教育、安寧病房、職場紓壓等。

動物福祉擺第一，治療犬服務時間1小時內

她強調，在動物輔助治療現場，動物福祉仍在首位，優於治療目標；因此，每場治療犬服務時間不會超過1小時，國際標準更建議應控制在40分鐘內。

談到如何「脫穎而出」成為治療犬，她說，治療犬須通過考核，評估條件包括至少年滿1歲、健康狀況、個性穩定、壓力應對能力、與飼主默契配合度，以及安全與可信賴度等。

此外，考核過程除了模擬情境，也會特別觀察狗狗對擁抱的反應，因人習慣透過擁抱向動物表達情感，因此狗狗須能適應這類互動。全台各區不定期開辦治療犬訓練專班，每年舉辦2次治療犬認證考試，合格者可參與協會相關輔療活動。

在動物輔助治療現場，動物福祉仍在首位，優於治療目標。台灣動物輔助治療專業發展協會提供
在動物輔助治療現場，動物福祉仍在首位，優於治療目標。台灣動物輔助治療專業發展協會提供

動輔師、治療犬、動輔員組「金三角」，考核通過才能出任

夏安婷說，所有治療犬在未執行任務時，就是家中寵物犬，當牠們穿上制服，才正式成為治療犬。由於治療犬服務性質偏向志工，飼主（又稱動輔員）自願報名參與外，亦須固定投入時間參與，因此能長期投入的飼主多抱持助人心態。

動輔師則由助人專業相關背景工作者組成，擔任條件除了本身喜愛動物，對活動帶領有興趣，協會每年招生一次，提供完整動輔知能課程和實習場域，分級進階培訓。

夏安婷表示，目前協會在全台共有約80多組治療犬與飼主組成的團隊，其中北部最多有50多組。服務犬種並無特別局限，而是要視治療現場所需，有的需要大型犬、中型犬或小型犬，協會治療犬種多元，包括拉布拉多、獵犬、柴犬、馬爾濟斯、吉娃娃等。

萬綠叢中一點紅！「治療貓」前進靜態動輔現場

目前協會中的動物輔助以狗狗為主，僅有一隻治療貓「哈波」。夏安婷打趣形容其「個性像狗」，貓飼主也是資深治療犬飼主，犬貓時常一起「外出服務」，有些場合若以靜態輔導為主，「哈波」也會「獨挑大梁」。她也提及，犬貓個性大不同，狗傾向主動配合，貓則需要依其意願與狀況，因此適用於較靜態的心理輔導類活動。

人工智慧時代崛起，機器人也能導入治療應用現場。不過，夏安婷認為，動物輔助治療仍有難以取代的溫度，例如在失智長者服務中，動輔師會規畫懷舊活動，讓長者透過與治療犬互動，喚起過去飼養的記憶，或是與狗狗互動的歷程。

她說，曾有治療犬意外生病逝世，服務團隊藉此引導長輩分享與狗狗互動的美好回憶，並談論生死議題，共同面對與處理失落情緒。

台灣動物輔助治療專業發展協會的「陣容」中，唯一一隻治療貓被形容與生俱來的「狗靈魂」，走入動物輔助治療現場。台灣動物輔助治療專業發展協會提供
台灣動物輔助治療專業發展協會的「陣容」中，唯一一隻治療貓被形容與生俱來的「狗靈魂」，走入動物輔助治療現場。台灣動物輔助治療專業發展協會提供

失智長者忘了吃什麼，卻牢記治療犬點滴

她也提到，有些失智長者可能連自己剛吃過的早餐都不記得，卻能準確記住治療犬的名字與年齡，顯示其對記憶激發仍有潛在影響。最關鍵的是，長者不再僅是「被照顧者」，透過餵食、撫摸治療犬，獲得照顧者的成就感，這對提升自我成就與穩定情緒具有一定助益。

「動物輔助治療不是玩狗！」 夏安婷強調，不少人仍會誤會這類活動只是讓服務對象與動物互動取樂，但專業出身的動輔師會根據需求，設計活動內容，並確保動物身心狀態適合這類服務。

她說，動物輔助治療發展，除了需要更多專業人員投入，也需要社會大眾對其價值有更深入認識與理解，讓人與動物關係不止於陪伴，而是共同創造更有意義的療癒旅程。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

延伸閱讀

（本文出自2025.03.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

動物 失智 狗狗 長照 長輩

延伸閱讀

原來是新聞／把長輩送到照護中心被罵不孝？政府打房損長照基金係金A？

助聽器擴大捐助 數個高齡化縣市受惠

延緩失智靠這招！養成「1習慣」是預防關鍵 研究點出3大好處

彰化竹塘鄉長照衛福大樓啟用 照顧0到100歲

相關新聞

不是跟寵物玩！當動物輔助治療走進長照 協會唯一治療貓卻有「狗靈魂」

動物輔助治療走入大眾視野，由專業人士介入組成「金三角」陣仗，共同發揮心理支持效益。除了常見的治療犬...

衝擊珍稀保育動物 豐坪溪支流水力發電案建議重辦環評

環境部今天舉辦「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫環境影響評估報告書第二次環境影響差異分析報告」專案小組初審會議，環評委員認...

11隻石虎通報犬口下喪生 苗栗最重查處防制獵犬殺戮

苗栗縣是瀕臨絕種石虎最重要棲地，歷來至少有11隻喪生犬口，縣長鍾東錦驚聞熱區通霄鎮出現獵犬與狩獵活動，指示農業處、警察局...

狂犬病現蹤！又見野外鼬獾屍體 苗縣泰安鄉第3起狂犬病陽性病例

苗栗縣政府農業處自然生態保育科於2月17日經民眾通報，於泰安鄉拾獲1隻鼬獾屍體送驗，經農業部獸醫研究所檢驗確診為狂犬病陽...

喵星人不愛！美獸醫曝「貓咪最討厭的10種人類行為」：摸肚子也上榜

家裡的喵星人其實有一本「人類行為黑名單」嗎？深入研究貓咪行為學的美國獸醫協會成員，親身分享貓咪最討厭的10種人類行為。因為人類的一些無心之舉，可能讓愛貓感到壓力山大。比如，貓咪為什麼不喜歡被摸肚子？或者為什麼它們會拒絕使用貓砂盆？正確答案都隱藏在貓咪的天性裡。

海保署今發布擱淺報告 2024年鯨豚擱淺連江縣最多

海洋委員會海洋保育署今天發布台灣鯨豚及海龜擱淺報告，2024年全年共接獲159起鯨豚擱淺通報，其中135隻發現時已死亡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。