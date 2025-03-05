不是跟寵物玩！當動物輔助治療走進長照 協會唯一治療貓卻有「狗靈魂」

動物輔助治療走入大眾視野，由專業人士介入組成「金三角」陣仗，共同發揮心理支持效益。除了常見的治療犬，在台灣動物輔助治療專業發展協會的「陣容」中，有唯一一隻名為「哈波」的治療貓參與其中。與生俱來的「狗靈魂」，讓牠經評估後脫穎而出，打破貓咪獨善其身的刻板印象。這些治療犬貓在服務現場，令長輩樂開懷，讓動輔師妙喻有如「當成孫子看待」。

何謂動物輔助治療？台灣動物輔助治療專業發展協會理事長夏安婷指出，動物輔助治療背後有其專業分工，由「動輔師 — 治療犬 — 動輔員」的「金三角」組成；而協會的動輔師皆由助人專業工作背景出身，如護理師、職能治療師、復健師或醫師等，動輔師將根據自身專業，設計符合治療目標活動，並由飼主與治療犬共同執行，確保動物與人的互動安全。

至於適用場合，包括長照機構、日照中心、養護機構、心理輔導、生命教育、安寧病房、職場紓壓等。

動物福祉擺第一，治療犬服務時間1小時內

她強調，在動物輔助治療現場，動物福祉仍在首位，優於治療目標；因此，每場治療犬服務時間不會超過1小時，國際標準更建議應控制在40分鐘內。

談到如何「脫穎而出」成為治療犬，她說，治療犬須通過考核，評估條件包括至少年滿1歲、健康狀況、個性穩定、壓力應對能力、與飼主默契配合度，以及安全與可信賴度等。

此外，考核過程除了模擬情境，也會特別觀察狗狗對擁抱的反應，因人習慣透過擁抱向動物表達情感，因此狗狗須能適應這類互動。全台各區不定期開辦治療犬訓練專班，每年舉辦2次治療犬認證考試，合格者可參與協會相關輔療活動。

在動物輔助治療現場，動物福祉仍在首位，優於治療目標。台灣動物輔助治療專業發展協會提供

動輔師、治療犬、動輔員組「金三角」，考核通過才能出任

夏安婷說，所有治療犬在未執行任務時，就是家中寵物犬，當牠們穿上制服，才正式成為治療犬。由於治療犬服務性質偏向志工，飼主（又稱動輔員）自願報名參與外，亦須固定投入時間參與，因此能長期投入的飼主多抱持助人心態。

動輔師則由助人專業相關背景工作者組成，擔任條件除了本身喜愛動物，對活動帶領有興趣，協會每年招生一次，提供完整動輔知能課程和實習場域，分級進階培訓。

夏安婷表示，目前協會在全台共有約80多組治療犬與飼主組成的團隊，其中北部最多有50多組。服務犬種並無特別局限，而是要視治療現場所需，有的需要大型犬、中型犬或小型犬，協會治療犬種多元，包括拉布拉多、獵犬、柴犬、馬爾濟斯、吉娃娃等。

萬綠叢中一點紅！「治療貓」前進靜態動輔現場

目前協會中的動物輔助以狗狗為主，僅有一隻治療貓「哈波」。夏安婷打趣形容其「個性像狗」，貓飼主也是資深治療犬飼主，犬貓時常一起「外出服務」，有些場合若以靜態輔導為主，「哈波」也會「獨挑大梁」。她也提及，犬貓個性大不同，狗傾向主動配合，貓則需要依其意願與狀況，因此適用於較靜態的心理輔導類活動。

人工智慧時代崛起，機器人也能導入治療應用現場。不過，夏安婷認為，動物輔助治療仍有難以取代的溫度，例如在失智長者服務中，動輔師會規畫懷舊活動，讓長者透過與治療犬互動，喚起過去飼養的記憶，或是與狗狗互動的歷程。

她說，曾有治療犬意外生病逝世，服務團隊藉此引導長輩分享與狗狗互動的美好回憶，並談論生死議題，共同面對與處理失落情緒。

台灣動物輔助治療專業發展協會的「陣容」中，唯一一隻治療貓被形容與生俱來的「狗靈魂」，走入動物輔助治療現場。台灣動物輔助治療專業發展協會提供

失智長者忘了吃什麼，卻牢記治療犬點滴

她也提到，有些失智長者可能連自己剛吃過的早餐都不記得，卻能準確記住治療犬的名字與年齡，顯示其對記憶激發仍有潛在影響。最關鍵的是，長者不再僅是「被照顧者」，透過餵食、撫摸治療犬，獲得照顧者的成就感，這對提升自我成就與穩定情緒具有一定助益。

「動物輔助治療不是玩狗！」 夏安婷強調，不少人仍會誤會這類活動只是讓服務對象與動物互動取樂，但專業出身的動輔師會根據需求，設計活動內容，並確保動物身心狀態適合這類服務。

她說，動物輔助治療發展，除了需要更多專業人員投入，也需要社會大眾對其價值有更深入認識與理解，讓人與動物關係不止於陪伴，而是共同創造更有意義的療癒旅程。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

（本文出自2025.03.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）