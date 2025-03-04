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狂犬病現蹤！又見野外鼬獾屍體 苗縣泰安鄉第3起狂犬病陽性病例

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府農業處上月17日將泰安鄉1隻鼬獾遺體送驗，經農業部獸醫研究所檢驗確診為狂犬病陽性。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府農業處上月17日將泰安鄉1隻鼬獾遺體送驗，經農業部獸醫研究所檢驗確診為狂犬病陽性。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府農業處自然生態保育科於2月17日經民眾通報，於泰安鄉拾獲1隻鼬獾屍體送驗，經農業部獸醫研究所檢驗確診為狂犬病陽性；這是泰安鄉第3起陽性病例，縣府特呼籲民眾不要接觸捕捉野生動物

農業處表示，縣內自2023年3月迄今，總累計12例野生動物驗出狂犬病，包括卓蘭鎮4例、泰安鄉3例、南庄鄉1例、大湖鄉3例及三義鄉1例，目前皆為鼬獾，仍侷限於山區。

對於泰安鄉再度驗出鼬獾染有狂犬病，縣動物保護防疫所已聯繫泰安鄉公所，將於3月21日、22日擴大加強泰安鄉狂犬病巡迴注射，安排注射期程派遣獸醫師前往家戶犬貓的狂犬病疫苗補強注射工作，防止疫情蔓延至寵物。

同時也提醒民眾如不慎遭野生動物或遊蕩犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫；並遵守「二不一要」，不要棄養犬貓寵物、不要接觸捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓寵物注射狂犬病疫苗，就可避免狂犬病在人與動物間傳播。

動物 狂犬病疫苗 獸醫師

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