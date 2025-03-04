狂犬病現蹤！又見野外鼬獾屍體 苗縣泰安鄉第3起狂犬病陽性病例

家裡的喵星人其實有一本「人類行為黑名單」嗎？深入研究貓咪行為學的美國獸醫協會成員，親身分享貓咪最討厭的10種人類行為。因為人類的一些無心之舉，可能讓愛貓感到壓力山大。比如，貓咪為什麼不喜歡被摸肚子？或者為什麼它們會拒絕使用貓砂盆？正確答案都隱藏在貓咪的天性裡。

2025-03-04 07:00