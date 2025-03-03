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苗栗泰安死亡鼬獾驗出狂犬病陽性 全縣累計12例

中央社／ 苗栗縣3日電

苗栗縣泰安鄉民眾日前通報發現死亡鼬獾，經農業部獸醫研究所檢驗確診為狂犬病陽性。縣府表示，此為泰安鄉內第3例，全縣自112年初以來，累計已12例，仍侷限於山區野生動物

苗栗縣政府農業處今天表示，自然生態保育科於2月中旬接獲民眾通報於泰安鄉拾獲鼬獾遺體，經送農業部獸醫研究所檢驗確診為狂犬病陽性案例。

農業處指出，農業部動植物防疫檢疫署監測狂犬病疫情計畫，112年初首次在縣內檢驗出3隻野生鼬獾死亡後確診感染狂犬病，其中1隻就是在泰安鄉捕捉到。此次拾獲的死亡鼬獾，為泰安鄉第3例陽性病例。

農業處說，苗栗縣自112年3月至今，共累計12例野生動物鼬獾驗出狂犬病，包括卓蘭鎮4例、泰安鄉3例、南庄鄉1例、大湖鄉3例及三義鄉1例，目前仍侷限於山區野生動物鼬獾案例。

縣府表示，苗栗縣動物保護防疫所將於3月21日、22日擴大加強泰安鄉狂犬病巡迴注射，並聯繫泰安鄉公所安排注射期程派遣獸醫師前往家戶犬貓的狂犬病疫苗補強注射工作。同時加強對高風險區域的巡迴設站，為民眾所飼養的犬貓施打狂犬病疫苗，防止疫情蔓延至寵物。

農業處提醒民眾遵守「2不1要」，不要棄養犬貓寵物、不要接觸捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓寵物注射狂犬病疫苗，就可避免狂犬病在人與動物間傳播。如不慎遭野生動物或遊蕩犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%濃度酒精消毒後儘速就醫，並通報動防所處置。

動物 狂犬病疫苗 獸醫師

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