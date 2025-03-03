海保署今發布擱淺報告 2024年鯨豚擱淺連江縣最多

海洋委員會海洋保育署今天發布台灣鯨豚及海龜擱淺報告，2024年全年共接獲159起鯨豚擱淺通報，其中135隻發現時已死亡，24隻為活體；海龜擱淺通報則有325起，其中237隻為死亡擱淺，88隻為活體。海保署指出，近年因氣候變遷，颱風發生頻率、強度增加，強浪造成鯨豚受傷、影響游動路線，都會讓鯨豚擱淺，而導致海龜擱淺原因仍有待研究。

海保署表示，2024年各縣市鯨豚擱淺總數，以連江縣25隻活體最多，海龜擱淺總數則以宜蘭縣47隻活體、19隻死亡最多；去年已知至少4起活體鯨豚擱淺案件，在專業救援人員抵達前，因民眾曾多次嘗試自行推回海中，導致這些個體最終仍因嗆傷、肺部積水等現象無法存活，呼籲「遇擱淺、應通報、勿推回」。

海保署指出，鯨豚與海龜皆為肺部呼吸動物，若未經檢查即貿然推回海中，可能因體力衰竭無法浮起換氣，或因失去平衡導致海水吸入呼吸道，進而造成類似人類溺水的傷害。鯨豚聽覺感官相當靈敏，也應避免喧嘩，隔離群眾減少吵雜聲，由專業人員到場處理。

去年海保署共蒐集192件鯨豚樣本及35件海龜樣本，以了解擱淺原因，其中鯨豚部分除多數過於腐敗無法判斷之外，以「疑似混獲」為大宗，「自身疾病」次之，至於海龜則以「岸際擱淺」為主，「混獲」次之。去年成功野放（含原地釋回）鯨豚8隻、海龜34隻（含其他年收容），目前仍持續照護19隻海龜。

海保署說，近年來由於氣候變遷影響，颱風發生頻率與強度皆有所增加，導致海象劇烈變化，進而造成鯨豚擱淺事件增多，其中擱淺原因可能包括颱風與強浪影響其游動路徑、疾病或受傷導致體力衰弱、海洋環境變化影響導航能力，受人為活動影響、港區迷航等。

今天3月3日適逢聯合國制定的「世界野生動植物日」，海保署發布台灣2024年鯨豚及海龜擱淺統計報告，提醒民眾為確保擱淺動物獲得適當救援，發現擱淺或需要救援海洋保育類野生動物時，應撥打海巡「118」專線，或通知當地縣市海洋保育主管單位，並提供詳細地點、時間及動物狀況，勿貿然將鯨豚推回海中，