恐怖虐貓魔大街棄屍 動保處：火速逮捕、再救援16隻貓

日前民眾通報新北市板橋區光環路發現5隻貓屍，經新北市政府動保處與清潔隊前往共計帶回7隻貓屍，進行解剖發現，死亡貓隻顱骨破裂、肋骨骨折、口鼻出血等明顯傷勢，疑似遭到重擊，隨即通報新北市政府警察局海山分局組成專案小組，33小時內逮捕犯嫌，再救援16隻貓咪。

海山分局接獲通報立即組成專案小組，經擴大調閱周遭監視器發現謝姓計程車行跡可疑，經動保處查閱謝姓車主名下有9隻貓，海山分局向檢察官申請拘票獲准，至犯嫌住屋處，查獲飼養11大5小共16隻貓，以及催產素、 抗生素及動物疫苗。

謝姓犯嫌承認繁殖貓及以有價方式供人認養，亦承認私自使用藥物注射予貓體內，對於虐貓矢口否認，只承認因經濟不佳而棄貓。其住處為4樓頂層加蓋，其客廳、房間、頂樓計有多達30～40個荒廢或正使用之貓籠，現場發現15隻母貓、1隻公貓，其中2隻哺乳貓。

動保處調查時，左鄰右舍也證實，謝嫌長期販賣貓咪，周遭居民曾向其購買，1隻2000元。謝嫌表示，依其印象認養出2隻貓，每隻貓認養費用1500元。由於謝嫌飼養方式非一般民眾當寵物飼養，其飼養處散佈疫苗、藥品、催產素，每隻貓咪皆無取名，亦有2隻哺乳貓，斷定其為非法繁殖場。7隻貓虐死部分涉及刑責，由海山分局移送地檢署辦理，16隻貓由動保處全數沒入帶回。

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