濁水溪治理揚塵打造生態 256種野鳥棲息最佳賞鳥區

水利署第4河川分署打造的麥寮鄉濁水溪出海口生態園區，孕育豐富生態，成為雲林河口休憩、賞鳥基地，麥仔簝文化協會表示，基地候鳥逐年增加，最新調查統計已有包括東方白鸛等多達256種野生鳥類棲息，目前正值候鳥北返，民眾可把握最後賞鳥期。

水利署整治濁水溪出海口揚塵，在河口南岸廣達2300公頃沖積地撒草籽等植被防治，並打造22公頃「濁水溪出海口生態園區」，除有東方白鸛入口意象、觀夕平台、生態通道、賞鳥隧道超過12個賞鳥景點，成為雲林重要生態賞鳥基地。

麥仔簝文化協會也是鄉民代表吳明宜指出，據eBird調查資料顯示，該園區已有256種野生鳥類在此棲息、度冬，且鳥種逐年增加，儼然成為「野鳥天堂」，區內棲息鳥類包括東方白鸛、紫鷺、面琵黑鷺、花嘴鴨、鸕鶿等，也曾出現1隻腳環編號「A20」的東方白鸛，在此棲息繁衍的身影。

她說，目前冬候鳥已開始北返，3至4月是河口最後一波的高峰觀賞期，歡迎鳥友把握機會來賞鳥。