喵星人不愛！美獸醫曝「貓咪最討厭的10種人類行為」：摸肚子也上榜

家裡的喵星人其實有一本「人類行為黑名單」嗎？深入研究貓咪行為學的美國獸醫協會成員，親身分享貓咪最討厭的10種人類行為。因為人類的一些無心之舉，可能讓愛貓感到壓力山大。比如，貓咪為什麼不喜歡被摸肚子？或者為什麼它們會拒絕使用貓砂盆？正確答案都隱藏在貓咪的天性裡。

克里斯（化名）養了一隻貓咪名喚「Kimi」，最近有點煩惱，因為 Kimi 似乎壓力很大。上週日，克里斯的兒子幫 Kimi 洗了澡，從那之後，Kimi 就一直不吃東西，呼吸也變得急促。星期一早上，克里斯趕緊帶 Kimi 去看獸醫，但檢查結果卻顯示一切正常。

獸醫只提到 Kimi 有點脫水，電解質失衡，而且因為一週沒吃東西，肝臟出現了一些問題。兒子不放心，已經在網上預約了隔天另一家獸醫院的檢查，希望能了解更多情況。克里斯聽說有一種「費洛蒙噴霧」可以幫助貓咪放鬆，打算讓兒子買來試試。他猜測 Kimi 一定是對這次洗澡感到很震驚，畢竟這是牠今年第一次洗澡。

這是美國獸醫協會（AVMA）成員、莎拉伍頓（Sarah Wooten）真實遇到的一個求診案例，根據16 年的獸醫經驗，莎拉伍頓指出，雖然大多數飼主對待貓咪都希望儘可能溫柔，也很少會故意給貓咪施壓，但事實上，人類常常在不知不覺中，做了讓貓咪感到不開心的事情。

為此，莎拉伍頓整理了「貓咪最討厭的10件事」，提醒飼主如何避免愛貓壓力爆表。她說：「貓咪若是快樂，表現在外的行為就會良好，也會更長壽。」

養貓避雷1：巨大的噪音

巨大的噪音會讓貓非常緊張，原因很簡單：在自然界中，巨大的噪音可能預示著有危險的掠食者出現，可能會毀掉貓的一天。當貓聽到巨大的噪音時，它會啟動大腦中的戰鬥、逃跑或凍結反應，可能會變得更有攻擊性、容易受驚、食慾不振，甚至會過度梳理導致禿斑。

養貓避雷2：骯髒的貓砂盆

貓咪對廁所衛生要求很高，喜歡乾淨整潔的貓砂盆，骯髒或擁擠的貓砂盆會讓貓咪壓力大，導致排泄在貓砂盆之外，而這正是飼主不希望牠們去的地方。

「每天清理貓砂盆，清除糞便和結塊的尿液，」莎拉伍頓建議，每 2～3 天更換一次貓砂，並保持貓砂足夠深，以便貓可以抓撓和覆蓋糞便。

養貓避雷3：花俏的貓砂盆配件

莎拉伍頓指出，罩子、蓋子、塑膠內襯、電動鏟子——說到底，我們都是為了自己而買這些東西。殘酷的事實是，大多數貓討厭花哨的貓砂盆，牠們更喜歡位於人流量較少、造型樸素的貓砂盆，而不是那些花哨的裝飾。

「但如果您有一個漂亮的貓砂盆，請不要絕望，」莎拉伍頓說，只需再買一個側面較低的普通貓砂盆，讓貓咪自行選擇即可。

此外，貓不喜歡有花俏香味的貓砂，細沙無味的結塊貓砂是牠們的最愛。

還有一個專業提示：許多人將貓砂盆放在靠近爐子或鍋爐的地方，大多數貓不太喜歡這樣，請移動貓砂盆遠離火源。

養貓避雷4：撫摸敏感部位

在自然界中，貓既是捕食者又是獵物，因此牠們認為自己身體上的某些部位，比如腹部，不想被「摩擦」。

與貓咪的肢體接觸，如果貓咪開始搖尾巴、眼睛擴大或開始咆哮，就表示牠們不喜歡這種搓揉和觸碰。貓咪比較喜歡被人撫摸頭部、頸部，或是從背部到尾巴根部。

養貓避雷5：洗澡

如果看到貓咪躺在打開水的水槽裡，不妨去買張大樂透彩券，因為按照常理，大多數貓咪不喜歡被弄濕。

洗澡對貓來說可能非常可怕，被水壓垮的毛髮會讓貓感覺非常奇怪，牠們不喜歡這種感覺。雖然可以訓練貓忍受洗澡和水，但如果牠們不喜歡弄濕，就不要強迫牠們。

養貓避雷6：灌藥

若是強行將液體或藥丸灌入貓咪的喉嚨，或給牠們塗抹有異味的乳霜或乳液時，牠們會很不喜歡。莎拉伍頓指出，牠們不知道我們在盡力幫助牠們，只知道人類正在做一些讓牠們不開心的事情。

如果貓咪需要藥物，可以將藥物配製成美味的液體、用魚或雞調味的咀嚼物，或者將藥物碾碎藏在罐頭食品中。有些藥物可以透過獸醫注射，這樣貓咪就不會把主人當成「壞人」。如果需要餵藥，謹記餵藥後可以注入少量水，避免藥丸卡住引起食道發炎。

養貓避雷7：流浪貓入侵

貓對於誰進入了牠們的領地非常敏感。牠們形成非常緊密的社會群體，如果有一隻陌生的貓闖入牠們的「領地」，牠們就會非常生氣！連家貓看到窗外的陌生貓也會興奮不已！

壓力下的表現之一，是攻擊性增強，或是嚎叫、食慾不振或噴灑尿液等。減輕這種壓力的方法有三：一是使用鎮靜貓科動物的「費洛蒙噴霧」，二是阻止貓進入院子的遙控設備，以及撥打動物控制中心電話，前來收養野生流浪貓。

養貓避雷8：關在貓籠裡

有時候不得已，必須用籠子運送貓，因此最好能幫助愛貓在籠子裡感到舒適。

為了讓貓咪習慣貓籠，訓練的做法是將貓籠打開放在家裡，以便貓咪隨時探索。莎拉伍頓也建議，將食物、玩具、水或零食放在貓籠中，進行「請君入甕」的短暫練習，然後提起籠子走一走。

養貓避雷9：搭車

除了「籠子焦慮」之外，大多數貓不喜歡坐車。貓咪知道，通常只有在去牠們不太喜歡的地方時才會乘坐汽車，像是去看獸醫、寵物旅館寄宿或美容。這使得坐車對貓來說充滿壓力和焦慮。

而且貓有暈動症，接著撕心裂肺地嚎叫，或是踱步、流口水、嘔吐和食慾不振。如果您的貓出現這些跡象，可以請獸醫推薦預防暈車的藥物，或者使用費洛蒙噴霧來減輕壓力。

莎拉伍頓專業提示：放在汽車座椅上的紙箱會有點傾斜，這會造成愛貓壓力。可用毛巾支撐籠子底部，為貓在乘車過程中提供一個水平的休息表面。

為了減少干擾，或是車門一打開貓咪衝出去，請不要在車輛行進途間，讓貓咪在車廂內徘徊。

養貓避雷10：改變

貓在某些方面與人類相似：牠們不喜歡改變。牠們喜歡常規，喜歡相同的食物、相同的零食、相同的人和寵物。當你家裡有訪客時、裝修期間、更換食物、貓砂類型、貓砂盆位置等時，有些貓會變得非常緊張。

「壓力山大」的貓會透過在貓砂盆外排泄、更多地躲藏、更多地試圖逃跑、增強攻擊性、食慾變化、梳理毛髮或性格變化，來讓飼主知道牠的不爽。

為了貓咪好，最好保持日常生活規律，減少家裡的變化，如果必須做出改變，請慢慢來，保持冷靜。如果貓咪出現任何「PTSD」（創傷後壓力症候群），請聯繫獸醫。

（本文出自2025.03.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）