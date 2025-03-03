竹縣動保所細心照顧 非法繁殖場13隻柴犬12日開放認養

新竹縣動保所1月底辦理「新春發柴-博美送暖-毛孩認養活動」，成功出養35隻從新埔一處非法繁殖場救出的毛孩，其中，同批懷孕中及剛生產的2隻母柴犬及11隻柴二代幼犬，經悉心照料後，預計在3月12日開放認養，有興趣的民眾別錯過。

竹縣動保所表示，參加認養的標準，為限居住於桃竹苗地區的成年人，藉此以利動保所進行後續追蹤查核，確保每位毛孩都能獲得妥善照顧，並避免被認養後淪為交易商品。

動保所說，在竹縣認養毛孩有掛號、醫療、檢查、寵物洗澡、美容、寵物住宿等多項優惠，歡迎大家用認養替代購買。

動保所指出，有興趣的民眾可先上新竹縣動保所網站查詢這波開放認養柴柴的照片和相關資料，動保教育園區於3月6日至8日上午9點到11點半、下午1點到3點，將開放13隻毛孩與民眾見面，尋找有緣的新主人。