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導盲犬一胎生10隻寶寶 急徵寄養家庭

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
惠光導盲犬學校3月1日迎來新生命，來自香港導盲犬協會的交換生Donut順利產下6公、4母共10隻寶寶，狗媽媽盡責地照顧孩子。圖／惠光導盲犬學校提供
惠光導盲犬學校3月1日迎來新生命，來自香港導盲犬協會的交換生Donut順利產下6公、4母共10隻寶寶，狗媽媽盡責地照顧孩子。圖／惠光導盲犬學校提供

惠光導盲犬學校3月1日迎來新生命，來自香港導盲犬協會的交換生Donut順利產下6公、4母共10隻寶寶，狗爸爸是惠光本土培育的Rudy，10隻寶寶創下惠光成立以來單胎幼犬隻數最多紀錄。

惠光導盲犬學校校長曾瀚霖表示，導盲幼犬在出生2個月後，須進入寄養家庭中，在寄養期間，每月平均會有2次幼犬團體課程，加上每周的家庭訪視，由寄養家庭帶領著幼犬進行為期1年社會化訓練，以養成良好生活習慣，幫助幼犬適應人類社會環境，為未來帶領視障者行走任務做準備。

惠光導盲犬學校秘書長彭筱涵說，因為每年有穩定的育種計畫，導盲犬寄養家庭需求量增加，但近年導盲犬寄養家庭招募相當困難，主因是需要有一名成人可以24小時帶著幼犬，有人覺得這條件太嚴格，但這是國內外訓練導盲犬的共同方式，如果不落實這一方式，難以完成社會化、居家生活習慣訓練。

在導盲犬生命歷程中，寄養家庭是不可或缺的一份子，讓幼犬在充滿愛的環境中，健康開心的成長，有自信的踏上開路天使之路。

彭筱涵說，導盲犬與寵物不同，訓練狗有所謂「黃金三秒」原則，必須陪伴才能及時矯正狗狗行為，將導盲犬交給寄養家庭前，也會教授如何訓練犬隻。

幼犬寄養家庭照顧對象是2至4個月大幼犬，寄養期是到幼犬1歲左右。擔任幼犬寄養家庭基本條件是，居住在北北基、桃竹苗、台中、台南、高雄地區，家中至少有一名成人可全天候看顧幼犬，協助幼犬規矩、習慣訓練，及社會化訓練。家中6歲以下幼童不超過一位，避免寄養家庭蠟燭多頭燒。

彭筱涵說，台灣約有5萬5千名視障者，目前服役中導盲犬有27隻，導盲犬像是上帝賜予視障者的一道光芒，導盲犬有三大功能，是白手杖做不到的，包括迅速且安全地通過障礙物，第二個功能是依指令尋找目標物，另一個功能是扮演溫暖的心靈伴侶。

彭筱涵指出，寄養家庭無須負擔任何費用，幼犬寄養期間，犬隻飼料、醫療及用品皆由惠光及贊助商免費提供。惠光正努力招募寄養家庭，歡迎大家加入惠光的大家庭，協助培育更多盲犬成為視障者的開路天使。洽詢成為導盲犬寄養家庭可電洽，中北部地區（02）29985588 分機211、254，台南及高雄（07）5507816。

惠光導盲犬學校秘書長彭筱涵（左）說，在導盲犬生命歷程中，寄養家庭是不可或缺的一份子，讓幼犬在充滿愛的環境中，健康開心的成長，有自信的踏上開路天使之路。記者王慧瑛／攝影
惠光導盲犬學校秘書長彭筱涵（左）說，在導盲犬生命歷程中，寄養家庭是不可或缺的一份子，讓幼犬在充滿愛的環境中，健康開心的成長，有自信的踏上開路天使之路。記者王慧瑛／攝影
惠光導盲犬學校3月1日迎來新生命，來自香港導盲犬協會的交換生Donut順利產下6公、4母共10隻寶寶，狗媽媽盡責地照顧孩子。圖／惠光導盲犬學校提供
惠光導盲犬學校3月1日迎來新生命，來自香港導盲犬協會的交換生Donut順利產下6公、4母共10隻寶寶，狗媽媽盡責地照顧孩子。圖／惠光導盲犬學校提供
惠光導盲犬學校秘書長彭筱涵說，在導盲犬生命歷程中，寄養家庭是不可或缺的一份子，讓幼犬在充滿愛的環境中，健康開心的成長，有自信的踏上開路天使之路。記者王慧瑛／攝影
惠光導盲犬學校秘書長彭筱涵說，在導盲犬生命歷程中，寄養家庭是不可或缺的一份子，讓幼犬在充滿愛的環境中，健康開心的成長，有自信的踏上開路天使之路。記者王慧瑛／攝影
惠光導盲犬學校秘書長彭筱涵說，在導盲犬生命歷程中，寄養家庭是不可或缺的一份子，讓幼犬在充滿愛的環境中，健康開心的成長，有自信的踏上開路天使之路。記者王慧瑛／攝影
惠光導盲犬學校秘書長彭筱涵說，在導盲犬生命歷程中，寄養家庭是不可或缺的一份子，讓幼犬在充滿愛的環境中，健康開心的成長，有自信的踏上開路天使之路。記者王慧瑛／攝影

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