交換生拉布拉多生了！單胎10隻創導盲犬學校紀錄 徵寄養家庭費用全包

惠光導盲犬學校迎來新生命，單胎10隻拉布拉多幼犬誕生，為惠光成立以來單胎幼犬數最多紀錄。這群小狗萌樣吸睛，校方徵求寄養家庭，但也提醒不是寵物犬，報名前慎思。

位於新北市新莊區的惠光導盲犬學校今天發布新聞稿指出，昨天喜迎新生命到來，來自香港導盲犬協會的交換生Donut產下6公4母小拉布拉多，狗爸爸是惠光本土培育的Rudy，這次為惠光生力軍增添10名「開路天使」。

惠光導盲犬學校秘書長彭筱涵接受中央社記者電訪時，剛好Donut正在餵奶，可聽見小拉布拉多們吸奶的聲音。彭筱涵笑說，「單胎迎來10位新成員，很驚喜，創下我們的紀錄了。」

彭筱涵表示，導盲幼犬在出生2個月後，必須進入寄養家庭，進行為期1年的社會化訓練，幫助幼犬適應人類社會環境，及養成基礎生活習慣，為未來帶領視障者行走的任務作準備。

她說，由於導盲犬是要協助盲人生活及通行，不能以寵物犬的方式生活，須按照學校規劃的方式照顧與訓練。

彭筱涵指出，在時間安排上，寄養家庭每個月要2次帶狗狗回學校上課，或外出進行不同社會環境的訓練，最重要的是要有人全天24小時陪伴，因此，要符合寄養家庭的資格很嚴格，依據過往，通過考核的約1/50。

她表示，目前有4家寄養家庭報名，不過這次狗寶寶數量超過預期，因此亟需招募更多寄養家庭，希望外界評估後踴躍提出申請，為台灣導盲犬養成盡一分心力。

根據惠光導盲犬學校網站，幼犬寄養家庭基本條件包含居住在北北基、桃竹苗、台中、台南與高雄地區，家中有汽車，至少有1名成人全天候看顧幼犬，及家中6歲以下幼童不超過1名，避免寄養家庭蠟燭多頭燒。

惠光表示，寄養家庭無須負擔任何費用，幼犬寄養期間，犬隻飼料、醫療及用品皆由惠光及贊助商免費提供。