虐殺貓案背後是非法繁殖場 新北徹查880大量飼養戶、1.1萬家工廠

犬貓非法繁殖場問題層出不窮，新北動保處長楊淑方今說，將寵物登記10隻以上認定為大量飼養戶，現有880戶，今年起一戶戶稽查，同時也會查察工廠，一旦確認為非法繁殖場除依法開罰外，犬貓也將沒入動保處。台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳建議，除主動清查外，也可以結合里長、檢舉獎金，從源頭杜絕非法繁殖場。

新北板橋區日前有7隻貓慘遭虐殺，新北動保處與警方循線逮到謝姓飼主，才發現家中仍有16隻貓、動物用藥，並有2隻未離乳幼貓，斷定為非法繁殖場，而謝嫌今上午11時30分遭新北地院收押禁見。為清查新北非法繁殖場，動保處長楊淑方說，扣除列管寵物業者、民間狗場，新北有880戶飼養10隻以上大量飼養戶，年後已開始稽查，同時優先查訪三重、中和、新莊、樹林等工廠聚集區，約1萬1000間廠家，盼根絕私繁場，從源頭根絕遊蕩犬貓問題。

楊淑方指出，稽查工作委由得標廠商那魯灣公司辦理，預計6月底前完成，稽查同時也將了解飼養情況，包含是否施打狂犬病疫苗、寵物登記、絕育等三合一措施，若有違規將開勸導單，仍不改善將依法開罰，拒絕訪視也會挨罰。另外，查獲非法繁殖場將依動保法第22條第1項規定，處10萬以上300萬元以下罰鍰，且依同法33-1條規定，終身不得飼養及認養動物，由於查獲犬貓將全數沒入動保處，也讓楊坦言憂心動物之家收容量能。

動督盟秘書長何宗勳說，非法繁殖場犬貓向來是游蕩犬貓的破口，目前政策雖然已強制犬貓要寵物登記，但絕育管制卻相對寬鬆，常見私下談妥繁殖後，販賣犬貓稱要送養但要求對方付營養金，相當於變相交易行為，另外一種則是私繁場與合法犬貓舍合作，導致非法繁殖場層出不窮。

「稽查需投入龐大人力，但動檢員不足是長年問題。」何宗勳指出，動檢員在六都情況尚可，但六都以外經費不到位而面臨窘境，因此他建議結合村里長、鄰里之間的通報，增加誘因給里長、民眾，讓稽查非法繁殖場可由下而上根絕。