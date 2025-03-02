快訊

批清大與翁曉玲合謀統戰 曹興誠：個人從未承諾捐款

中職／王建民簽名20年一換 資格賽燒腦完是否再戰2026正賽：再看吧…

全聯1款水果特價僅10元 網友瘋槍：比市場還便宜

虐殺貓案背後是非法繁殖場 新北徹查880大量飼養戶、1.1萬家工廠

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北板橋區日前有7隻貓慘遭虐殺，新北動保處與警方循線逮到謝姓飼主，發現謝嫌家中飼養環境雜亂。圖／新北動保處提供
新北板橋區日前有7隻貓慘遭虐殺，新北動保處與警方循線逮到謝姓飼主，發現謝嫌家中飼養環境雜亂。圖／新北動保處提供

犬貓非法繁殖場問題層出不窮，新北動保處長楊淑方今說，將寵物登記10隻以上認定為大量飼養戶，現有880戶，今年起一戶戶稽查，同時也會查察工廠，一旦確認為非法繁殖場除依法開罰外，犬貓也將沒入動保處。台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳建議，除主動清查外，也可以結合里長、檢舉獎金，從源頭杜絕非法繁殖場。

新北板橋區日前有7隻貓慘遭虐殺，新北動保處與警方循線逮到謝姓飼主，才發現家中仍有16隻貓、動物用藥，並有2隻未離乳幼貓，斷定為非法繁殖場，而謝嫌今上午11時30分遭新北地院收押禁見。為清查新北非法繁殖場，動保處長楊淑方說，扣除列管寵物業者、民間狗場，新北有880戶飼養10隻以上大量飼養戶，年後已開始稽查，同時優先查訪三重、中和、新莊、樹林等工廠聚集區，約1萬1000間廠家，盼根絕私繁場，從源頭根絕遊蕩犬貓問題。

楊淑方指出，稽查工作委由得標廠商那魯灣公司辦理，預計6月底前完成，稽查同時也將了解飼養情況，包含是否施打狂犬病疫苗、寵物登記、絕育等三合一措施，若有違規將開勸導單，仍不改善將依法開罰，拒絕訪視也會挨罰。另外，查獲非法繁殖場將依動保法第22條第1項規定，處10萬以上300萬元以下罰鍰，且依同法33-1條規定，終身不得飼養及認養動物，由於查獲犬貓將全數沒入動保處，也讓楊坦言憂心動物之家收容量能。

動督盟秘書長何宗勳說，非法繁殖場犬貓向來是游蕩犬貓的破口，目前政策雖然已強制犬貓要寵物登記，但絕育管制卻相對寬鬆，常見私下談妥繁殖後，販賣犬貓稱要送養但要求對方付營養金，相當於變相交易行為，另外一種則是私繁場與合法犬貓舍合作，導致非法繁殖場層出不窮。

「稽查需投入龐大人力，但動檢員不足是長年問題。」何宗勳指出，動檢員在六都情況尚可，但六都以外經費不到位而面臨窘境，因此他建議結合村里長、鄰里之間的通報，增加誘因給里長、民眾，讓稽查非法繁殖場可由下而上根絕。

楊淑方說，針對非法繁殖場檢舉，現有獎勵方式包含檢舉獎金、獎牌或獎勵狀，不過受限經費，除非重大案件，多以獎牌或獎勵狀為主。

新北板橋區日前有7隻貓慘遭虐殺，新北動保處與警方循線逮到謝姓飼主，發現謝嫌家中飼養環境雜亂。圖／新北動保處提供
新北板橋區日前有7隻貓慘遭虐殺，新北動保處與警方循線逮到謝姓飼主，發現謝嫌家中飼養環境雜亂。圖／新北動保處提供
犬貓非法繁殖場問題層出不窮，新北動保處長楊淑方今說，將寵物登記10隻以上認定為大量飼養戶，今年起一戶戶稽查。資料圖／新北市動保處提供
犬貓非法繁殖場問題層出不窮，新北動保處長楊淑方今說，將寵物登記10隻以上認定為大量飼養戶，今年起一戶戶稽查。資料圖／新北市動保處提供

動物之家 寵物 新北

延伸閱讀

板橋7隻貓遭虐殺…新北動保處追查背後是非法繁殖場

新北7貓咪慘死 棄養飼主否認虐殺遭移送建請聲押

影／新北7貓遭虐棄屍抓到疑涉案小黃司機 今依違反動保法送辦

19藍委罷免一階過關 侯友宜：和新北立委同心同力

相關新聞

板橋7隻貓遭虐殺…新北動保處追查背後是非法繁殖場

新北市板橋區日前發生7隻貓遭虐殺，新北動保處獲報後與海山分局組成專案小組，33小時內破案，由於謝嫌飼養處散佈疫苗、藥品、...

虐殺貓案背後是非法繁殖場 新北徹查880大量飼養戶、1.1萬家工廠

犬貓非法繁殖場問題層出不窮，新北動保處長楊淑方今說，將寵物登記10隻以上認定為大量飼養戶，現有880戶，今年起一戶戶稽查...

板橋7貓疑遭虐死…涉虐貓者家中仍有16隻貓 全遭動保處沒入

新北市板橋區昨天驚傳疑似殘忍虐殺7貓案件，警方今日循線追查到67歲謝姓男子，新北市動保處表示，該男子僅稱自己沒有對貓動手...

影／板橋7貓疑遭虐死 警逮小黃司機辯：僅棄養

新北市板橋區昨天驚傳疑似殘忍虐殺7貓案件，新北市長侯友宜今天出席二二八追思紀念儀式時表示，他在第一個時間要求警察局立即組...

虎斑貓最愛狗狗乳汁「從小喝到大」 飼主一看崩潰喊停：又在當奶媽

一名飼主分享家中毛孩的奇特現象，家裡同時養了貓咪和狗狗，但不知道從哪時起，貓咪變得相當喜歡喝狗媽媽的母奶，就連長大也戒不掉這個習慣，讓飼主氣瘋表示「你明明還是個黃花大閨女啊！」

板橋7貓疑遭虐死案 侯友宜：已掌握疑似犯案工具

新北市板橋區昨天驚傳疑似殘忍虐殺7貓案件，新北市長侯友宜今天表示，他在第一個時間要求警察局立即組成專案小組，目前也掌握到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。