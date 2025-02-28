板橋7貓疑遭虐死…涉虐貓者家中仍有16隻貓 全遭動保處沒入

新北市板橋區昨天驚傳疑似殘忍虐殺7貓案件，警方今日循線追查到67歲謝姓男子，新北市動保處表示，該男子僅稱自己沒有對貓動手，不知傷勢怎麼來，在謝男家中的16隻貓咪全數沒入，將帶至動物醫院健康檢查。

動保處27日接獲民眾通報，在板橋光環路與環河西路4段附近發現數具可疑貓屍，動保處人員共計在現場發現7隻貓，5條品種貓分別美短2隻、英短、金吉拉、加菲，另2隻為三花米克斯，均未結紮、節育；經過驗屍後，發現有頭蓋骨破裂、肋骨斷裂與內臟穿刺等疑似人為虐貓情事。

動保處表示，動保員與警方到該男子家中，現場共有16隻貓，包含11隻成貓，5隻還在哺乳的幼貓，成貓都沒有節育，也沒有施打狂犬病疫苗，依照動保法至少裁罰8萬元，全數貓咪都會沒入，送至動物醫院做身體健康檢查，等恢復健康後才會送養。