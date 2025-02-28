影／板橋7貓疑遭虐死 警逮小黃司機辯：僅棄養

新北市板橋區昨天驚傳疑似殘忍虐殺7貓案件，新北市長侯友宜今天出席二二八追思紀念儀式時表示，他在第一個時間要求警察局立即組成專案小組，目前也掌握到疑似嫌犯的犯罪工具，會全力追查盡速逮捕嫌疑犯，還這些受虐的貓一個公道。

新北市動保處27日接獲民眾通報，在板橋光環路與環河西路4段附近發現數具疑貓屍，動保處人員共計在現場發現7隻貓，5條品種貓分別美短2隻、英短、金吉拉、加菲，另2隻為三花米克斯，均未結紮、節育；經過驗屍後，發現有頭蓋骨破裂、肋骨斷裂與內臟穿刺等疑似人為虐貓情事。

新北市海山警方昨天上午10時許獲報立即成立專案小組，擴大調閱該地點周遭路口及私人監視器影像，發現1輛汽車形跡可疑，數次在案發地點徘徊繞行，經查車主為計程車司機謝姓男子（67歲）後，警方今天報請新北地檢署檢察官指揮偵辦並聲請拘票獲准，今天下午3時前往謝男住處將人拘提到案。

警方今天也會同新北市府動物保護防疫處人員協助，發現謝男曾有多次領養貓隻紀錄，今共同前往謝男住處查訪，發現屋內還有10多隻貓，並堆放寵物籠及貓用品，另查訪鄰居，表示謝男確實飼養多隻品種貓。

謝男落網後，辯稱因家人無法接受他養太多隻貓，強調，他只有將貓棄養，並無虐待情事。警方及動保員人員將針對幼貓來源及謝男動機與作案手法，持續調查釐清。