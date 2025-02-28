影／壯觀！基隆外海驚見數百隻海豚 海釣船秒變賞鯨船
鉅隆號觀光海釣船總船長項彥豪今天下午開船載客出海海釣，在潮境公園與基隆嶼間外海，驚喜遇到一大群超過200隻的瓶鼻海豚，成群結隊如銀色浪花般劃破海面，數百條矯健的身影在船前穿梭，遊客驚喜大喊「幾百隻」、「好壯觀」。
項彥豪說，今天上午10點多，從基隆八斗子碧砂漁港出發，載著遊客前往海釣，天氣很好，在潮境公園與基隆嶼間外海出現大驚喜，遇到一大群海豚，他立刻拍下美麗相遇的過程。
項彥豪表示，短短一秒，船就從海釣船變成了賞鯨船。他帶著釣客在外海悠閒航行，沐浴在春天溫暖的陽光下，享受著這片刻的寧靜。就在此時，水面突然開始騷動，定睛一看，成群的海豚，如銀色浪花般劃破海面，數百條矯健的身影在船前穿梭，彷彿在為他們獻上一場專屬的海洋舞蹈。「那一刻，所有人都屏息凝視，沉浸在這場的驚喜之中。」
當時大家全部站起來拿起相機拍攝，一大群海豚包圍船隻，項彥豪表示，當時離海豚最近距離只有不到20米，大家趕緊把釣竿收起，避免魚勾傷到牠們。
項彥豪指出，這是近十年來看到最大的一群，至少超過200隻，從花紋及身型看判斷是瓶鼻海豚，相當難得，很有趣，也很高興，難得一次震撼性的海洋生態之旅，也見證海洋的美麗。（影片由項彥豪提供）
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