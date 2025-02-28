快訊

國中生疑遭霸凌餵毒亡…聲明偷改文被罵爆 校長回應了

日本3名中學生用ChatGPT寫程式 註冊逾百組行動電話門號轉賣獲利百萬

228連假首日國道塞成大型停車場多處「紫爆」 下午9地雷路段曝

影／壯觀！基隆外海驚見數百隻海豚 海釣船秒變賞鯨船

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
壯觀！基隆外海驚見數百海豚，海釣船秒變賞鯨船。圖／項彥豪提供
壯觀！基隆外海驚見數百海豚，海釣船秒變賞鯨船。圖／項彥豪提供

鉅隆號觀光海釣船總船長項彥豪今天下午開船載客出海海釣，在潮境公園與基隆嶼間外海，驚喜遇到一大群超過200隻的瓶鼻海豚，成群結隊如銀色浪花般劃破海面，數百條矯健的身影在船前穿梭，遊客驚喜大喊「幾百隻」、「好壯觀」。

項彥豪說，今天上午10點多，從基隆八斗子碧砂漁港出發，載著遊客前往海釣，天氣很好，在潮境公園與基隆嶼間外海出現大驚喜，遇到一大群海豚，他立刻拍下美麗相遇的過程。

項彥豪表示，短短一秒，船就從海釣船變成了賞鯨船。他帶著釣客在外海悠閒航行，沐浴在春天溫暖的陽光下，享受著這片刻的寧靜。就在此時，水面突然開始騷動，定睛一看，成群的海豚，如銀色浪花般劃破海面，數百條矯健的身影在船前穿梭，彷彿在為他們獻上一場專屬的海洋舞蹈。「那一刻，所有人都屏息凝視，沉浸在這場的驚喜之中。」

當時大家全部站起來拿起相機拍攝，一大群海豚包圍船隻，項彥豪表示，當時離海豚最近距離只有不到20米，大家趕緊把釣竿收起，避免魚勾傷到牠們。

項彥豪指出，這是近十年來看到最大的一群，至少超過200隻，從花紋及身型看判斷是瓶鼻海豚，相當難得，很有趣，也很高興，難得一次震撼性的海洋生態之旅，也見證海洋的美麗。（影片由項彥豪提供）

壯觀！基隆外海驚見數百海豚，海釣船秒變賞鯨船。圖／項彥豪提供
壯觀！基隆外海驚見數百海豚，海釣船秒變賞鯨船。圖／項彥豪提供

基隆嶼 海豚 驚喜

延伸閱讀

基隆公車站牌因檢舉達人取消？ 網砲轟「因噎廢食」

總統大選前邀12名里長赴陸招待旅遊 基隆里長判無罪

統一大智通物流中心2027啟用 基隆近10年最大投資

馬祖今、明恐霧鎖機場 基隆往返馬祖船班尚有空位

相關新聞

影／壯觀！基隆外海驚見數百隻海豚 海釣船秒變賞鯨船

鉅隆號觀光海釣船總船長項彥豪今天下午開船載客出海海釣，在潮境公園與基隆嶼間外海，驚喜遇到一大群超過200隻的瓶鼻海豚，成...

暖心！高雄飼主打造「救命恩人」匾額 謝獸醫師救2中毒愛犬

「228這天要做有意義的事！」高雄內門居民林坤彬夫婦今早帶2隻愛犬前往旗山安安動物醫院，親手將特製匾額送給獸醫師林進安，...

頭骨破裂臟器刺穿！板橋7貓遭虐殺 動保團體嘆意識不足

板橋今天傳出殘忍疑似虐貓案，7隻貓被發現頭蓋骨破裂、內臟穿刺，被丟棄在板橋光環路與環河西路口，疑是人為。虐待動物事件時有...

你的狗好可怕喔！資深飼主坦言「路上聽到這5句話」會瞬間心碎

帶狗狗出門散步時，飼主常會遇到路人評論，有些是稱讚，但有些話聽了真的很刺耳。日本一位養狗三十年的資深飼主便分享「最讓狗飼主心碎的5句話」，這些話或許沒有惡意，卻可能無意間傷害了飼主的心。

疑人為虐殺 板橋驚見7貓頭蓋骨破裂、臟器穿刺棄屍馬路

板橋驚傳疑似殘忍虐殺貓案件，新北市動保處今天接獲民眾通報，在板橋區光環路發現5具貓屍。動保處人員又在附近找到其他2具。動...

公園驚見狂男「把小白虎當寵物貓養」 牠被套上牽繩0抗拒還狂撒嬌討摸

動物園的飼育員照顧從小就被媽媽拋棄的小白虎，小白虎非常黏飼育員，乖順到竟然可以直接上牽繩就去街上遛，小白虎還會不斷對飼育員撒嬌，可愛的模樣像極了家裡養的寵物貓。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。