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暖心！高雄飼主打造「救命恩人」匾額 謝獸醫師救2中毒愛犬

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
香蕉哥林坤彬（左一）帶著身前愛犬安順及黑輪（右前一）前往獸醫院贈送答謝匾額，感謝獸醫師林進安（右二）用專業與愛心救回愛犬寶貴生命。圖／林坤彬提供
香蕉哥林坤彬（左一）帶著身前愛犬安順及黑輪（右前一）前往獸醫院贈送答謝匾額，感謝獸醫師林進安（右二）用專業與愛心救回愛犬寶貴生命。圖／林坤彬提供

「228這天要做有意義的事！」高雄內門居民林坤彬夫婦今早帶2隻愛犬前往旗山安安動物醫院，親手將特製匾額送給獸醫師林進安，感謝他醫術精湛，陸續從鬼門關救回家中2隻中毒愛犬的寶貴生命。他說，若非醫療團隊專業用心，2隻愛犬今天不可能繼續陪伴家人。

綽號香蕉哥的林坤彬養育毛小孩「安順」及「黑輪」，去年與今年不幸誤食含劇毒農藥食物生命垂危，所幸兩次皆在旗山動物搶救下恢復生命，為感謝獸醫團隊救命之恩，林坤彬花錢打造匾額贈送，上方題字「救命恩人」、「醫術高明」、「功德無量」等感謝詞。

香蕉哥說，動物醫院上午8點30分才開門營業，每次他家毛小孩中毒都是清晨6、7點來敲門求救，雖然員工還沒上班，獸醫師林進安見狀立即開門搶救，這份急著救命的熱忱讓他深深感動，也有所幸即時送醫，兩隻愛犬皆幸運獲救。

「感謝老天爺幫忙！」香蕉哥說，想起愛犬中毒當天的無助與傷心欲絕，今天真的很感恩，特地訂製匾額送給旗山安安動物醫院當紀念，特此感謝林進安醫生及全體醫療人員。

動物醫院 毛小孩 獸醫師

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