暖心！高雄飼主打造「救命恩人」匾額 謝獸醫師救2中毒愛犬

英國倫敦一間收容所，幫所內的浪貓在情人節當天舉辦了生日派對，計畫如此一來就會有更多人注意到貓咪的存在。然而到了生日當天，卻沒有半個人出現在派對上，只留下神情落寞的貓咪。

2025-02-27 16:04