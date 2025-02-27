快訊

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

「呵呵小腦袋」引爆民怨 林靜儀挨轟下台16字回應

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

頭骨破裂臟器刺穿！板橋7貓遭虐殺 動保團體嘆意識不足

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北板橋驚傳殘忍虐貓案。圖／新北市動報處提供
新北板橋驚傳殘忍虐貓案。圖／新北市動報處提供

板橋今天傳出殘忍疑似虐貓案，7隻貓被發現頭蓋骨破裂、內臟穿刺，被丟棄在板橋光環路與環河西路口，疑是人為。虐待動物事件時有所聞，台灣動物保護行政監督聯盟祕書長何宗勳直言，虐待動物刑責並不輕，法條到位，但仍有不少人動保意識待強化，加上動保警察仍是任務編組，都盼中央、地方重視。

何宗勳表示，動保法對於虐待動物罰則其實不會比人還輕，但法律實務上，在偵查、審判，會不會真的判到這麼重，又是另一回事，近年有動保意識的法官愈來愈多，觀念也相對進步，仍會因個案有所不同。

何宗勳說，不只動物虐待，人的虐待問題也很嚴重，最後還是要回到社會問題，社會上的動保教育與學校動保教育仍不夠普遍，目前九年一貫相關動物課程也非必修。

何宗勳說，即便年輕一輩對動物保護觀念愈來愈深，仍有不少老一輩與社會脫鉤，在在凸顯國內動保教育仍有不足。

何宗勳指出，犬貓領養率已經在2018年與出生率黃金交叉至今，未來隨著社會結構產生變化，國民教育提升，都有待中央要有更明確鮮明政策，以利各地執行。

何宗勳更指，目前各地動保警察仍是任務編組，都是遇到重大案件才會有，虐殺屬於刑事案件，需要與警方配合，相關經驗不足，也可能造成案件調查困難，都須及早因應。

新北市板橋今天驚傳7貓疑似遭虐死案件，引發關注。圖／新北市動保處提供
新北市板橋今天驚傳7貓疑似遭虐死案件，引發關注。圖／新北市動保處提供

動保法 虐待動物 虐殺 虐貓 警察

延伸閱讀

疑人為虐殺 板橋驚見7貓頭蓋骨破裂、臟器穿刺棄屍馬路

壽司郎進軍台灣市場七年開50家店 板橋新埔店亮相

鮪魚大腹40元！第50間「壽司郎」插旗新埔 限時享「滿300折40」

53年的老建物變身 板橋舊氣象站轉型為市民集會所

相關新聞

頭骨破裂臟器刺穿！板橋7貓遭虐殺 動保團體嘆意識不足

板橋今天傳出殘忍疑似虐貓案，7隻貓被發現頭蓋骨破裂、內臟穿刺，被丟棄在板橋光環路與環河西路口，疑是人為。虐待動物事件時有...

疑人為虐殺 板橋驚見7貓頭蓋骨破裂、臟器穿刺棄屍馬路

板橋驚傳疑似殘忍虐殺貓案件，新北市動保處今天接獲民眾通報，在板橋區光環路發現5具貓屍。動保處人員又在附近找到其他2具。動...

北市動物園馬來虎配對

台北市立動物園為促進極度瀕危馬來虎繁殖，將去年4月從法國來台雌性馬來虎「Serikin」送往新加坡配對，昨凌晨抵達，園方...

獸醫院救活流浪貓霸氣收編！牠連續「貓的報恩」送尖叫大禮讓醫護崩潰

親眼見證貓的報恩！中國大陸一間獸醫院日前治好了一隻流浪貓，後來覺得相當有緣分便直接收編。沒想到貓咪似乎知道自己遇到了恩人，已經連續好多天都送上「尖叫大禮包」，好意卻嚇壞院內的大姊姊。

北市動物園雌性馬來虎赴新加坡交配 將交換雄性個體來台繁衍

為促進被列為極度瀕危馬來虎繁殖多樣性，北市動物園昨天配合國際組織調度，將去年4月從法國來台雌性馬來虎「Serikin」送...

想偷溜出門卻總是被貓咪抓包？喵皇靠「3大線索」完美預判你的預判

你是否曾經想要偷偷溜出門，卻總是被愛貓發現？究竟貓咪是怎麼發現你要出門的呢？難道牠們有超能力？日本寵物網站《ねこちゃんホンポ》揭露背後三大原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。