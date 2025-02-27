頭骨破裂臟器刺穿！板橋7貓遭虐殺 動保團體嘆意識不足
板橋今天傳出殘忍疑似虐貓案，7隻貓被發現頭蓋骨破裂、內臟穿刺，被丟棄在板橋光環路與環河西路口，疑是人為。虐待動物事件時有所聞，台灣動物保護行政監督聯盟祕書長何宗勳直言，虐待動物刑責並不輕，法條到位，但仍有不少人動保意識待強化，加上動保警察仍是任務編組，都盼中央、地方重視。
何宗勳表示，動保法對於虐待動物罰則其實不會比人還輕，但法律實務上，在偵查、審判，會不會真的判到這麼重，又是另一回事，近年有動保意識的法官愈來愈多，觀念也相對進步，仍會因個案有所不同。
何宗勳說，不只動物虐待，人的虐待問題也很嚴重，最後還是要回到社會問題，社會上的動保教育與學校動保教育仍不夠普遍，目前九年一貫相關動物課程也非必修。
何宗勳說，即便年輕一輩對動物保護觀念愈來愈深，仍有不少老一輩與社會脫鉤，在在凸顯國內動保教育仍有不足。
何宗勳指出，犬貓領養率已經在2018年與出生率黃金交叉至今，未來隨著社會結構產生變化，國民教育提升，都有待中央要有更明確鮮明政策，以利各地執行。
何宗勳更指，目前各地動保警察仍是任務編組，都是遇到重大案件才會有，虐殺屬於刑事案件，需要與警方配合，相關經驗不足，也可能造成案件調查困難，都須及早因應。
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