疑人為虐殺 板橋驚見7貓頭蓋骨破裂、臟器穿刺棄屍馬路

板橋驚傳疑似殘忍虐殺貓案件，新北市動保處今天接獲民眾通報，在板橋區光環路發現5具貓屍。動保處人員又在附近找到其他2具。動保處長楊淑方指出，解剖後，發現貓咪頭蓋骨破裂，部分貓咪臟器遭穿刺，疑為人為虐殺，現場未發現血跡，應非第一現場，已設法追兇。

動保處今天接獲民眾通報，在板橋光環路與環河西路附近發現大量貓屍，動保處指出，5條品種貓分別美短2隻、英短、金吉拉、加菲，另2隻為三花米克斯，均未結紮、節育。

楊淑方表示，原本懷疑可能是病死，但7隻貓咪經獸醫師解剖後發現有頭蓋骨破裂、肋骨斷裂，還有內臟穿刺，人為虐死可能性高，持續蒐證中。

楊淑方表示，動報處上午7時到場時，現場並沒有血跡斑斑，疑似是非第一案發現場，疑似是在他處虐殺後，載往棄屍。

楊淑方也指出，回收貓咪屍體時，屍體狀態是軟的，判斷死亡時間距離民眾通報不超過4小時，因為周邊公家監視器不足，正調閱周邊住家監視器，也呼籲民眾在今天清晨4時左右到上午7時之間，有民眾有線索可以提供給動報處查詢。

楊淑方說，目前已朝刑事案件請警方協助偵辦，民眾如有相關訊息，請速通報動保處，請盡快聯絡1959或動保處官方LINE ID @397prfja以利查辦。

動報處說，依據動保法第25條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

海山警分局說，埔墘派出所接獲民眾報案，經查現場無公家或私人監視器，後續將全力配合動保處調查。