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北市動物園雌性馬來虎赴新加坡交配 將交換雄性個體來台繁衍

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市動物園昨天配合國際組織調度，將去年4月從法國來台雌性馬來虎「Serikin」送往新加坡配對，預計將從新加坡借調1隻雄性個體來台北促進物種多樣化。圖／北市動物園提供
北市動物園昨天配合國際組織調度，將去年4月從法國來台雌性馬來虎「Serikin」送往新加坡配對，預計將從新加坡借調1隻雄性個體來台北促進物種多樣化。圖／北市動物園提供

為促進被列為極度瀕危馬來虎繁殖多樣性，北市動物園昨天配合國際組織調度，將去年4月從法國來台雌性馬來虎「Serikin」送往新加坡配對，園方表示，目前園內還有另一隻雌性馬來虎「Shima」，預計將從新加坡借調1隻雄性個體來台北，促進物種多樣化。

動物園加入國際馬來虎域外保育計畫，去年爭取從法國Le Parcdes Félins貓科園借殖2隻3歲雌性馬來虎「Shima」和「Serikin」，加入老虎的全球保育計畫，這也是北美、歐洲與東南亞動物園暨水族館協會間跨區域、跨機構，在馬來虎保育議題上首次合作。

園方表示，在適應動物園照養環境近一年後，透過與新加坡動物園的雙向借殖合作，計畫於今年先將馬來虎姐妹中的「Serikin」送往新加坡萬態野生動物保育集團(Mandai Wildlife Reserve)轄下新加坡動物園配對，「Serikin」從去年底就在熱帶雨林區後場進行入箱籠訓練，同時做出國搭機準備。

園方說，「Serikin」率先借殖至新加坡動物園，後續也將借殖調度1隻雄性個體來台北，以促成另一組繁殖配對，「Serikin」則在台新雙方保育員、獸醫等照養團隊幾個月的籌備評估，昨深夜正式飛往新加坡，於今天凌晨安全抵達，目前已進入檢疫空間開始為期30日的檢疫觀察。

園方說，老虎在國際自然保育聯盟(IUCN)的紅色名錄中名列「瀕危」等級，而包括馬來虎在內的多種區域亞種，更是因嚴峻的生存考驗，被列至「極危」(CR)等級，此次透過動物園間持續進行個體調度，促成新的繁殖配對及血緣更新，目標即在鞏固馬來虎域外安全族群。

北市動物園昨天配合國際組織調度，將去年4月從法國來台雌性馬來虎「Serikin」送往新加坡配對，預計將從新加坡借調1隻雄性個體來台北促進物種多樣化。圖／北市動物園提供
北市動物園昨天配合國際組織調度，將去年4月從法國來台雌性馬來虎「Serikin」送往新加坡配對，預計將從新加坡借調1隻雄性個體來台北促進物種多樣化。圖／北市動物園提供

動物園 新加坡

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