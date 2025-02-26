餐廳非法養「卡皮巴拉」吸客屢勸不改 新北動保處：最重罰12萬5千元

新北市樹林區一處隱身鄉間小路義式餐廳飼養俗稱「卡皮巴拉」的水豚及狐獴，吸引民眾打卡，網路充斥滿滿宣傳文，不過該餐廳非法飼養動物展演，前年已被開罰，昨動保處再度突擊檢查未改善，依動保法第2次開罰最重可處12萬5千元罰鍰。

該餐廳主打卡皮巴拉鮮奶冰磚咖啡、義大利麵、PIZZA等餐食，用餐民眾也可與水豚互動，Google 評論擁有近3千則評論、整體評分4.7星，不過觀察一星評價，主要批評服務態度不佳、用餐體驗糟糕、沒用餐會被趕出去、不友善親子空間等。

而餐廳飼養水豚及狐獴供民眾觀賞互動，依法須符合動物展演管理辦法，近年不少貓餐廳走紅，但也因違法遭新北市動保處開罰，去年總計裁罰5件違規動物展演、開罰26萬。

而這間飼養水豚及狐獴的義式餐廳前年就因未許可動物展演被動保處依動保法開罰5萬元，昨動保處再次突擊沒有改善，餐廳因此再被開出罰單，第二次違法最重將被罰12萬5千元。

動保處表示，昨稽查人員到場餐廳規避法規，業者表示動物為販售展示非動物展演，經營動物買賣業應適用免經許可動物展演類型條件方式或場所，並出示曾經販售2隻水豚證明文件，意圖規避動保法規範。