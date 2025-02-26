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【動物冷知識】說謊鼻子才變長？皮諾丘樹蛙見雌蛙 竟因「太誠實」翹高高
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？有一種樹蛙跟小木偶有同款長鼻子哦！但不同的是他們並不會因為說謊而變長，反而是「太誠實」而變長！？
今天讓我們來看看皮諾丘樹蛙的冷知識吧！
皮諾丘樹蛙（Pinocchio frog）是2008年在印尼發現的樹蛙，因為雄性個體鼻子上有長長的肉刺，所以得到了這個有趣的名字。
《木偶奇遇記》中，皮諾丘每次說謊時鼻子都會變長，這個概念也被套用到樹蛙的命名上。
雖然皮諾丘樹蛙的鼻子長得像小木偶的長鼻子，但他的鼻子並不會因為說謊變長，而是有其他特殊功能。
當雄蛙發現雌蛙，鼻子就會「很誠實」的高高翹起，吸引雌蛙！
但鼻子是不是一種「展示雄性特徵」還沒有正確的答案，科學家認為因為皮諾丘樹蛙的棲息地還棲息著各種青蛙，目前有記錄的就超過450種，還有更多青蛙尚待發現。
所以皮諾丘樹蛙的鼻子可能是一種對同類的展示，就好像在告訴雌蛙：「我才是你的真命天子啊！」
參考連結：https://www.nationalgeographic.com/animals/article/pinocchio-frog-new-species-new-guinea
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