海保署在台灣本島首次標識放流三棘鱟 有助族群復育與評估

海洋委員會海洋保育署去年首次在台灣本島執行大規模三棘鱟標識放流，共計標放127隻成鱟，初步推估本島存有約1099隻成鱟，這項計畫不僅為台灣本島的三棘鱟族群帶來關鍵數據，也為未來復育行動奠定基礎。

海保署說，三棘鱟過去曾廣泛分布於台灣本島北海岸及西海岸，但近年來澎湖及金門仍保有較穩定數量，本島僅有零星目擊稚鱟或捕獲成鱟的紀錄，顯示其族群存在生存壓力。

金門縣政府經廣納意見後已正式公告「金門縣三棘鱟禁捕措施相關事宜」，自今年3月17日起禁止捕撈三棘鱟，進一步強化對三棘鱟的保護。

海保署自2021年起，持續透過委託專業團隊、海洋保育巡查員及補助地方政府、民間團體等方式，推動野外族群調查、棲地維護、復育放流及教育宣導等保育工作。

為有效掌握三棘鱟族群量，海保署自2023年起委託國立中山大學，並與金門縣水產試驗所、水試所澎湖中心合作，運用標識再捕法，並配合族群估算公式進行分析。

調查分析結果顯示，金門縣約有6萬3588隻成鱟與20萬5178隻稚鱟，澎湖縣則約有1699隻成鱟與1萬6840隻稚鱟，為主要的三棘鱟棲地。

海保署指出，近年的調查資料顯示，台灣本島的稚鱟族群主要分布於新竹香山濕地及嘉義好美寮濕地，2024年的調查在香山濕地發現68隻稚鱟，好美寮濕地則發現3隻，儘管稚鱟樣本數偏少，暫時無法進行族群量推估，但成鱟的標識放流行動已成功取得127筆有效資料，顯示台灣本島仍存有一定數量的成鱟族群。

海保署計畫自今年起擴大調查範圍，進一步蒐集數據，以評估族群量，並掌握適合復育放流的地點及應優先保護的棲地。