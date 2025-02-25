彰化縣近萬隻流浪犬！配掛防追矯正棍 避免追人車危險
彰化縣目前有9313隻流浪犬，近來屢傳流浪犬追人、追車事件，影響公共安全，彰化縣動物防疫所正試辦流浪犬配掛防追矯正棍措施，當犬隻掛矯正棍後，經過多次跑步受到阻礙，即會慢慢降低追人車頻率。
彰化縣去年9月有1位女老師騎機車行經芬園鄉縣道139線大彰路時，撞上衝出的流浪犬受傷，相隔一個月，同路段又發生楊姓自行車騎士撞上竄出的流浪犬受傷送醫案件；日前，芳苑鄉一名85歲的獨居阿嬤騎代步車外出，行遭到10幾隻流浪犬群攻，摔得四腳朝天，身上及臉部多處瘀青及腦震盪。
為避免流浪犬追人、追車一再發生，危及公共安全，彰化縣動物防疫所所長董孟治說，動防所正試辦流浪犬配掛防追矯正棍措施，每支矯正棍價格約200元，當犬隻配掛矯正棍，跑步時，懸掛的管子擺動碰撞前腳，經過多次跑步受到阻礙，慢慢降低追人車頻率 ，以減少對民眾的威脅。
董孟治說，流浪犬配掛防追矯正棍，台南市及嘉義縣已經實施多年，並經過一再改良，證實不會影響流浪犬的覓食與生存安全，動防所委託辦理流浪犬貓絕育計畫的承包廠商，或借重愛心餵養人士，為回置的流浪犬配戴矯正棍，經初步與愛媽們溝通，大致獲得支持。若縣民家中飼養的犬隻有配掛需求，也可向彰化縣動物防疫所申請領取（電話：04-7620774 分機262）。
動防所表示，農業部從2017年2月6日日推動「零撲殺政策」以來，在收容空間有限的條件下，為控管流浪犬貓數量，彰化縣自隔年起，積極推動流浪犬貓TNVR（即捕捉、絕育、注射狂犬病疫苗及回置）工作，截至去年共完成1萬1403隻流浪犬貓絕育工作。根據農業部去年流浪犬隻數量調查，彰化縣的數量為9313隻，較前一年的1萬3352隻，減少4039隻，減少比例為30.25%。
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