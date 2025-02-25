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嘉義女子尋找15年前愛犬 不論生死賞金30萬！

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
江小姐愛犬在15年前被抱走，至今仍希望能牠能回家。圖／翻攝綠豆嘉義人臉書
江小姐愛犬在15年前被抱走，至今仍希望能牠能回家。圖／翻攝綠豆嘉義人臉書

嘉義有名網友在地方社群媒體貼文「協尋15年前左右，賞金30萬！！公的白貴賓（似史努比）」，還附有白貴賓犬照片，貼文受到網友關注。記者聯絡上貼文的狗主人江小姐，她表示，感情有如家人一般，雖然已15年但還是很思念牠，只想知道牠現在的狀況，即使過逝也想知道相關訊息，如果年邁有病也會和新主人一同照顧牠，不一定要回來自己身邊，「只想知道牠現在好不好」。

江小姐本月22日在地方社群媒體貼文

「協尋15年前左右，賞金30萬！！

公的白貴（似史努比）

在嘉義大林鎮失蹤（無晶片）

黏人親人乖巧，有分離焦慮。

特徵：偏中型、嘴巴似梗犬、尾巴10公分左右

鄰近說是被兩個女生騎車載走

至今找尋不到，想到都很憂鬱

現今已是年邁老狗

即時要花很多醫藥費

唯一願望就是找尋到，不論生死。

或許有被其他家庭撿去或領養走

希望能憑網路力量找到也是多年前撿到或領養的

飼主如果不願讓我帶走也不勉強

我願意共同負擔年老醫藥費

只希望能讓我看看他

有持續在捐款給流浪狗，希望大家幫幫忙，謝謝管理員與大家」

江小姐說，愛犬是從幼仔開始養，有著深厚感情，一直找尋著牠的下落，多年前就透過臉書尋找一直沒有結果，因帳號變動停了幾年，近來又重新貼文，也將賞金提高至30萬元，即使最後的結果牠不在了，至少也要知道這些日子以來是如何度過的。

有網友認為「15年前蠻久的….可能狗狗也不在了」，要找回的機率不高。江小姐說，自己目前也有養隻狗，已有11歲，還很健康，覺得還有希望，想透過網路的力量獲得愛犬的訊息。

她也知道15年了，要找回來難度很高，當年愛犬是被2名女孩抱走的或許還有機會，如果真的能夠回來，那賞金30萬元是值得的。

有網友回應約15年前撿到一隻白貴賓，現在狗狗還在。江小姐仔細看網友傳來的照片，可惜並不是愛犬，但感謝熱心網友。只是當年並沒有植晶片，她只能從照片、記憶去查證。

江小姐在地方社群媒體貼文尋找愛犬賞金30萬元。圖／翻攝綠豆嘉義人臉書
江小姐在地方社群媒體貼文尋找愛犬賞金30萬元。圖／翻攝綠豆嘉義人臉書
有網友表示在15年前撿到1隻白貴賓，但江小姐表示，愛犬嘴巴比較長一點點，體型也比較大一點。圖／翻攝綠豆嘉義人臉書
有網友表示在15年前撿到1隻白貴賓，但江小姐表示，愛犬嘴巴比較長一點點，體型也比較大一點。圖／翻攝綠豆嘉義人臉書

社群媒體 貴賓

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