加深生態教育推廣 阿里山觸口龜類保育教育園區揭牌
位於阿里山公路29 公里處的林業署嘉義分署觸口龜類保育教育園區今揭牌，並同步完成與嘉義大學簽署學生志工合作備忘錄；嘉義分署表示，園區未來逐步擴大服務對象，期盼加深與大專院校及國民小學的合作，在台灣原生龜類的保育研究及教育推廣展開嶄新一頁。
嘉義分署表示，台灣共有5種原生陸域龜類，近年來因棲地消失與盜獵走私等壓力，致使野生族群存續面臨嚴峻考驗，其中食蛇龜及柴棺龜已被列入瀕臨絕種保育類野生動物，金龜則列為珍貴稀有保育類野生動物。為強化台灣原生龜類保育工作，觸口龜類保育教育園區於2019年成立，作為推廣台灣原生龜隻的保育研究基地，2023年開始每年定期開放預約參訪，加強民眾對龜類生態保育的認知。
為落實公部門與大專院校之長期合作，嘉義分署分署長張岱及嘉義大學校長林翰謙共同簽署「學生志工合作備忘錄」，增列學術研究及教學操作等項目，擴大學生志工參與面向，以作為在志工運用領域達成多元發展的具體依據。近年園區維護及環境改善相關工作有賴志工無私投入及實習學生參與，嘉義分署同時表揚熱忱參與的學生志工及國家森林志工，以及投入龜類研究成果優秀之學生，肯定其對園區的貢獻。
嘉義分署表示，觸口龜類保育教育園區肩負台灣原生龜類保育及教育推廣之重要使命，藉由尋找合適的棲地環境，規畫野放園區照養的食蛇龜，以期重建與強化嘉南地區的食蛇龜族群。園區目前僅定期於每年9～11月期開放NGO團體及中小學團體為主的預約制參訪活動，及與觸口自然教育中心合作辦理龜類保育教育主題活動。
有關觸口自然教育中心舉辦龜類保育教育活動，民眾可至台灣山林悠遊網-自然教育項目中，查詢「觸口自然教育中心」龜類相關課程；園區每年預約參訪活動開放期間及相關資訊，可至網頁查詢或致電嘉義分署（05-2787006）了解。
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