燈會太美不想走！超萌柴犬逗留原地 警抱緊處理找飼主

桃園燈會昨晚正式落幕，卻有民眾在閉幕散場時抱著一隻柴犬到機動派出所求助，表示該隻柴犬疑似和飼主走失到處亂跑，對此員警先廣播找人但沒結果，直到勤務結束後便帶著柴犬到寵物醫院掃描晶片，順利找到飼主，讓可愛柴犬和主人團聚。

桃園警分局中路派出所員警昨晚10點於台灣燈會青塘園燈區機動派出所執勤，突然有民眾抱來一隻柴犬，表示該犬隻疑似與飼主走散在馬路上亂竄，擔心會造成危險就把牠帶來機動派出所，但因當時燈會已經結束，正在散場時間，員警先運用廣播等方式但都沒有找到飼主。