燈會太美不想走！超萌柴犬逗留原地 警抱緊處理找飼主
桃園燈會昨晚正式落幕，卻有民眾在閉幕散場時抱著一隻柴犬到機動派出所求助，表示該隻柴犬疑似和飼主走失到處亂跑，對此員警先廣播找人但沒結果，直到勤務結束後便帶著柴犬到寵物醫院掃描晶片，順利找到飼主，讓可愛柴犬和主人團聚。
桃園警分局中路派出所員警昨晚10點於台灣燈會青塘園燈區機動派出所執勤，突然有民眾抱來一隻柴犬，表示該犬隻疑似與飼主走散在馬路上亂竄，擔心會造成危險就把牠帶來機動派出所，但因當時燈會已經結束，正在散場時間，員警先運用廣播等方式但都沒有找到飼主。
對此警方在勤務結束後，將柴犬帶回派出所附近的寵物醫院掃描晶片，順利與王姓女飼主取得聯繫，王女馬上趕到中路所認領，表示10個月大的柴犬Starling逛燈會時太興奮，竟然丟下主人「落跑」，王女遍尋不著只好先回家，沒想到馬上接到員警通知，立即趕來認領，對於熱心民眾及員警的幫忙非常感謝。
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