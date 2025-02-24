禁止餵食政策奏效 國家自然公園管理處：壽山獼猴數量減少
高雄壽山幾乎是國內最低海拔可見到野生獼猴地方，高雄市府農業局與鼓山區桃源里去年成立全國首支獼猴巡守隊，勸離餵食獼猴者，國家自然公園管理處委外最新研究近日公布，獼猴數量降至822至1千隻之間，推測與禁止餵食有關。桃源里長李慶賢說，餵食者被巡守隊勸離後，獼猴族群不再擴散，大大減少人猴衝突。
高雄壽山是野生獼猴大本營，因為長期有民眾餵食獼猴，導致獼猴經常搶奪民眾或遊客手上的塑膠袋、或食物，還會搜刮機車置物籃的物品，也會潛入民宅、寺廟偷水果。高雄市農業局為此與鼓山區桃源里合作組成「桃源里獼猴巡守隊」，宣導禁止餵食獼猴，同時使用充電式水彈槍，驅趕滋擾性獼猴。
農業局說，去年5月鼓山區桃源里成立全國首支獼猴巡守隊，共有19名成員加入，去年裁罰民眾餵食獼猴11件，其中桃源里巡守隊協助檢舉3件，總計裁罰5萬5千元。
桃源里長李慶賢表示，當地有民眾長年累月餵食獼猴，尤其是冬天枯水期，山上沒有水果、食物，獼猴群都在固定地點等人餵食，巡守隊成立後每天早晚會循視並勸離餵食者，也會驅離聚集等候餵食的獼猴，目前獼猴族群也不再擴散，人猴衝突也減少。
自管處表示，壽山是獼猴的棲地，以往因人類餵食，導致獼猴數量增加，2013估計獼猴數約在1153至1615隻，最新研究降至822至1千隻間，推測與長期宣導及公告禁止餵食有關。
自管處表示，壽山的獼猴數量雖然下降，但其他獼猴生態區比較，整體數量仍過高，後續會持續執行禁止餵食、與獼猴保持良好互動等措施，讓獼猴恢復野性、更獨立自主、朝更合理的族群方向發展。
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