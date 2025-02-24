獼猴會鎖定這物品行搶 專家建議這樣逛壽山動物園

壽山是獼猴的自然棲地，山林環境為獼猴提供豐富的食物來源和棲息場所，但近年來民眾不當餵食，造成獼猴逐漸靠近人類活動區域。台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟說，獼猴認為人類會攜帶食物，所以對塑膠袋的物品很有興趣，民眾可將塑膠袋放在園區提供的置物櫃，避免成為獼猴搶食目標。

壽山動物園主任莊絢智說，獼猴是群居動物，通常不會落單，尤其是母猴帶小猴，更不會是獨居狀態，民眾如果遇到帶小猴的母猴，最好保持距離，在觀察母猴與小猴互動時，更要隨時注意周圍是否有其他獼猴靠近，也不要攜帶塑膠袋或拿食物。

莊絢智提醒民眾，如遇到獼猴搶食，「請放手給牠，不要拉扯或追趕」，以免獼猴跑到陡峭處或樹林，反而無法拿回遭搶走的物品，也應避免與獼猴瞪視、拉扯或威嚇行為，避免造成人猴衝突或受傷。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟說，目前壽山動物園區都只有宣導或勸導民眾不要攜帶食物，希望大家在壽山動物園要盡量輕裝，或將食物放在園區提供的置物櫃，這樣比較不會有被獼猴拿走的狀況。