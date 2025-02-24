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遊客和獼猴一起逛壽山動物園成奇景 猴群行徑卻愈無忌憚

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
近日有男童在高雄壽山動物園被獼猴跳到身上，搶走用外套蓋住的飲料。圖／乖媽槿心家族提供
近日有男童在高雄壽山動物園被獼猴跳到身上，搶走用外套蓋住的飲料。圖／乖媽槿心家族提供

高雄壽山動物園內常有獼猴逛大街，形成籠內籠外都有猴子、猴子看猴子奇景，更常有獼猴伺機搶奪民眾手上的塑膠袋或食物，最近屢見獼猴拉扯嬰兒車上的提袋，或跳到男童身上搶飲料，遊客說，獼猴行為已愈來愈無忌憚，「讓人有點怕」。

高雄壽山常有獼猴成群出沒，壽山動物園位於獼猴自然棲地內，屢屢發生猴子與遊客搶食事件。近日有男童帶飲料入園，遇到獼猴時還用外套蓋住，但仍被獼猴發現，當成搶食的目標，獼猴甚至直接跳到男童身上，嚇得男童身旁的其他孩童大喊「飲料給牠」，最後男童不敵獼猴的力道，被搶走飲料。

鳳山區陳姓男子說，今年1月份帶家人要到壽山動物園，停車後走路前往園區後，半途看到路旁欄杆有母猴抱著小猴餵奶，就停下來觀賞拍照，不料太太拿在手上的塑膠袋，卻被一隻突然靠近的獼猴搶走，太太嚇得驚聲尖叫，行搶的猴子打開塑膠袋，發現只有外套，就把袋子丟在路旁。陳男說，太太雖然沒有受傷，但受到驚嚇，很掃興。

壽山動物園2022年12月16日重新開園後，吸引不少家長帶幼童來參觀，有些推嬰兒車前來的遊客，會在車上掛著提袋跟食物，導致現獼猴搶嬰兒車的狀況屢屢發生，去年11月下旬就有獼猴在壽山動物園內跟著嬰兒車不願離開，最後直接出手拉扯掛在嬰兒車上的提袋，推嬰兒車的男子一手抱著幼兒，為了閃躲獼猴還跌倒。

吳姓遊客說，在壽山動物園會遇到獼猴，覺得獼猴很可愛，還會取角度跟獼猴同框拍照留念，但有次遇到獼猴來拉扯手上的小包包，雖然趕緊放手、沒有受傷，但「就像被野狗追過，遇到野狗就會有點怕」，之後就會特別留意是否有獼猴靠近。

壽山動物園主任莊絢智說，獼猴認為塑膠袋內可能有很多食物，為了食物才靠近人類，如果沒有看到食物或塑膠袋，「猴子就不會理你」。壽山動物園內設有室內用餐區，遊客如果要用餐、喝飲料，請盡量到用餐區。

如民眾手上持有塑膠袋、紙袋等物品，易造成獼猴誤解為食物容器，進而主動接近人類。使用嬰兒推車時，應避免將塑膠袋、手提袋掛放於嬰兒車上，可將物品全部裝進後背包。

前往高雄壽山動物園的路上經常可以看到獼猴。記者王勇超／攝影
前往高雄壽山動物園的路上經常可以看到獼猴。記者王勇超／攝影
壽山動物園與台灣獼猴共存推廣協會合作，於園區內外設置多面獼猴教育看板，提醒遊客「食物不露白」。記者王勇超／攝影
壽山動物園與台灣獼猴共存推廣協會合作，於園區內外設置多面獼猴教育看板，提醒遊客「食物不露白」。記者王勇超／攝影

壽山動物園 嬰兒車

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