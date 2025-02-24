狸花貓不等於虎斑貓？10大熱門貓咪品種

這些超萌喵星人你都認識嗎？

今天是2月22日「貓之日」（猫の日），對於貓咪你了解多少呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出網路討論度最高的10大貓咪品種，究竟哪些貓咪最受網友關注呢？

波斯貓、布偶貓、曼赤肯……對於這些貓咪品種你了解多少？在認識各個不同品種貓咪特色的同時，也不要忘記，其實不管是品種貓還是米克斯貓（混種貓），都同樣值得被愛，有著同等可愛魅力的貓咪們，不論是什麼品種絕對都能讓人一秒融化，療癒你的日常！

NO. 10 孟加拉貓 Bengal

示意圖／Pexels

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孟加拉貓又稱孟加拉豹貓、豹貓，為家貓和野生亞洲豹貓（石虎）雜交而來，擁有獨特的金色或銀色底毛，並帶有斑點或大理石紋理，就像迷你版的獵豹，也和石虎非常相像。孟加拉貓的毛髮短而光滑，有些還具有「金沙」（Glitter）特徵，透明中空的毛反射環境的光線，看起來充滿光澤。

孟加拉貓以高智商和活力著稱，牠們喜愛攀爬、跳躍，也是少數喜歡玩水的貓咪。與其他貓相比，孟加拉貓更為親人，有的甚至能訓練學習取物遊戲或牽繩散步。由於能量充沛，孟加拉豹貓適合有時間陪伴、願意提供豐富環境的飼主，讓牠們在安全的環境下充分發揮探索天性。飼養孟加拉貓的網友也提醒，「不建議新手或是很忙的人只想找陪伴的人飼養，因為他可能比你還需要陪伴」。

NO. 9 英國長毛貓 British Longhair

示意圖／Pexels

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英國長毛貓（英長）為英國短毛貓（英短）和波斯貓繁育而成的長毛變種，混合了兩個品種的優點，擁有英短厚實的體格，以及波斯貓優雅的長毛。英長和英短一樣溫馴，但毛髮更加柔軟蓬鬆，再加上圓臉、大眼睛，讓英長看起來就像可愛的絨毛玩偶。

英長有多種毛色，像是藍色、白色、黑色等純色系，金色／銀色等漸層系，以及白藍、白黑等雙色系，長長的毛髮讓他們看起來帶有貴族氣質。性格溫柔獨立的英長不過度黏人，喜歡安靜的陪伴，情緒平穩的牠們是家庭裡的溫柔伴侶。此外，飼養英長也要費心照料牠們美麗的毛髮，網路上也有不少飼主分享自己的經驗，「每天至少要梳（毛）30分鐘，一個禮拜要大梳一次一小時」、「我家英長不愛梳毛，每天都要追著她梳」、「英長真的超美」。

NO. 8 波斯貓 Persian Cat

示意圖／Pexels

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波斯貓以優雅的外表和溫順的個性著稱，這個貓種最早源自古代波斯（今伊朗地區），17世界開始傳入歐洲，之後漸漸發展成現代的品種，也成為最受喜愛的純種貓之一。圓臉、大眼睛、扁平的鼻子及濃密柔順的長毛是波斯貓最大的特徵，外觀看起來華麗而優雅，擁有迷人的貴族氣息。

波斯貓有著純色、雙色、煙燻色、重點色等不同的毛色種類，需要每天悉心梳理才能維持柔順蓬鬆；受到扁鼻及淚腺位置特殊等影響，要格外注意呼吸道及眼部健康。安靜溫和的波斯貓喜歡安穩的生活環境，適應力強且不喜歡過度活動，能夠給人溫柔的陪伴，「白色圓臉波斯貓真是太可愛了」、「以前我不懂欣賞牠們的扁臉，但現在覺得真的很憨萌」。

NO. 7 狸花貓 Dragon-Li

示意圖／Pexels

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狸花貓為來自中國的貓種，有著獨特的虎斑花紋、強健的體格及靈活的身手，性格較「野」，喜歡爬上爬下，主要的毛色為金棕色，搭深色的魚骨紋或虎斑花紋。許多人認為「狸花貓」是「虎斑貓」的中國名稱，其實虎斑貓並非一個貓種，只是貓咪的花色名稱，不少貓種裡都有「虎斑貓」，像是大部分的狸花貓就剛好符合虎斑貓的毛色特徵，不過多數台灣人還是習慣以「虎斑貓」來稱乎狸花貓。狸花貓曾被美國國際愛貓協會（Cat Fanciers Association, CFA）認證後又除名，因此也有人認為狸花貓嚴格來說不能算是一個貓種，概念和虎斑貓一樣。

狸花貓聰明機敏，適應力極強，擁有極高的狩獵能力，早期常被用於捕鼠。雖然獨立性較高，但對熟悉的飼主仍會展現親人的一面。相較於許多純種貓，狸花貓對環境的適應力極佳，健康狀況也較佳，幾乎沒有遺傳性疾病，飼養起來相對容易。

NO. 6 暹羅貓 Siamese Cat

示意圖／Pexels

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暹羅貓是世界上最古老、最具代表性的純種貓之一，源自於泰國（舊稱「暹羅」）。暹羅貓外型修長優雅、性格活潑聰敏，又大又尖的耳朵再加上迷人的藍的色杏仁形雙眸，展現出獨特的氣質。「重點色」（Point coloration）為暹羅貓最大的特徵，其毛色通常以奶油色或淡色為基底，並且在臉部、耳朵、四肢、尾巴及臉部呈現較深的重點色，也被許人稱為「煤炭臉」。

暹羅貓也以愛說話著稱，喜歡喵喵叫的牠們叫聲清脆、有多種音調，就像是能和人對話一樣。健談的牠們十分黏人，因此也需要較多的關注和陪伴，適合時間多、喜歡和貓咪互動的飼主，「暹羅超級黏人超愛說話也超愛玩」、「真的很聰明，像狗狗一樣，可以訓練才藝」、「黏人+話癆+小狗般的好動」。

NO. 5 斯芬克斯貓 Sphynx

示意圖／Pexels

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在台灣只要一提到「無毛貓」，大部分人指的都是斯芬克斯貓。斯芬克斯貓又稱為加拿大無毛貓（Canadian Sphynx），世上第一隻無毛貓出生在1966年的加拿大多倫多。由於基因突變，斯芬克斯沒有正常的毛髮，只有一層極短的絨毛，雖然曾被稱為「世界上最醜的貓咪」，但其實有許多人喜歡斯芬克斯獨特的萌樣，又大又圓的眼睛、寬闊的耳朵、結實的身材都是斯芬克斯獨有的魅力，也因此被培育成為可以持續繁衍的品種貓，並衍生出粉色、灰色、奶油色等多種膚色和花紋。

斯芬克斯貓極為親人，活潑好動，對飼主充滿依戀，喜歡依偎在溫暖的地方，甚至會像狗狗一樣跟隨主人。由於沒有毛髮保護，斯芬克斯需要特別照顧，像是定期清潔皮膚避免油脂堆積、防止曝曬或寒冷環境等，適合喜歡互動、能夠細心照顧的飼主，「這種貓咪摸起來的觸感超神奇的，像熱熱的水蜜桃喔」、「雖然超像外星人，可是醜醜的好可愛喔」。

NO. 4 曼赤肯貓 Munchkin Cat

示意圖／Pexels

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以「短腿」聞名的曼赤肯貓被稱為「貓界臘腸」、「貓界柯基」，短小可愛的牠們擄獲許多人的心。曼赤肯獨特的外型及活潑可愛的性格吸引到大批貓奴，雖然腿短但仍舊能夠快速奔跑、跳躍，短短的腿也讓牠們做這些動作的時候看起來格外憨萌。除了療癒的外表外，曼赤肯也非常友善親人，聰明、充滿好奇心且適應力強，喜歡與飼主互動。

然而有人認為曼赤肯的短腿特徵可能伴隨健康風險，刻意延續這種基因會反動福利與育種原理；此外，商人以純種貓配出來的曼赤肯也往往都有健康問題。由於曼赤肯是較新的貓種，關於其健康狀況的研究不多，多年下來關於曼赤肯的短腿基因及健康的爭議並沒有出現定論，不過只要提到曼赤肯，不少人都會開始討論起這些爭議，「希望大家選貓時多多留意，不要因為當下可愛就衝昏頭腦」、「希望動物們都是被善待的」、「不要助長無良商人的行為」。

NO. 3 布偶貓 Ragdoll

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布偶貓以柔軟如布偶的身軀和美麗的藍色眼睛聞名，是十分溫順親人的大型長毛貓。這個貓種為1960年代在美國培育而成，和暹邏貓一樣有「重點色」的特徵，身體為淺色，臉部、耳朵、四肢和尾巴的毛色則較深，除此之外也有手套色、雙色、梵色等種類，豐厚的長毛需要定期梳理避免打結。

布偶貓性格溫和，並且對人類依戀度極高，喜歡被抱在懷裡，也是因為能夠像布偶一樣柔軟地依偎在飼主懷中而得名。溫順的布偶貓和人類及其他寵物都能夠和平相處，再加上優雅的外表，讓牠們成為最受歡迎的純種貓之一。不過若想飼養布偶貓，也要注意牠們需要較多陪伴，「很多狗派都會被布偶貓收服，布偶貓本身就像狗狗一樣」、「牠們真的是位稱職的陪伴者」。

NO. 2 美國短毛貓 American Shorthair

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美國短毛貓（美短）以溫馴的性格及出色狩獵能力聞名，這個品種起源於17世紀，這種貓最早隨著歐洲移民的船隻傳播到美洲，最初是為了用來捕捉船上的老鼠以保護貨物。傳入北美後，這些貓漸漸適應了當地的環境，並發展成今日的美短，成為受歡迎的家貓品種。

美國短毛貓擁有結實的體型、濃密的短毛，以及多樣化的毛色，其中最經典的是銀色底色搭配黑色條紋的「銀虎斑」。牠們性格獨立穩定，不過分黏人，但又能與家庭成員建立良好關係，對兒童與其他寵物也相當友善，聰明、溫和且適應力強，是相對好飼養的家貓，不過也較為頑皮好動，「很皮很好動會拆家」、「美短真的超皮但有夠可愛」、「很親人喜歡被陪睡也很親貓，是公認的天使貓」。

NO. 1 英國短毛貓 British Shorthair

示意圖／Pexels

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英國短毛貓（英短）是英國最古老的純種貓之一，渾圓的外型、厚實的身軀與溫和的個性深受喜愛。這個貓種源自羅馬帝國時期，這些家貓被羅馬士兵帶入英國後，和當地的野貓繁育出現今的英短，也隨著時間逐漸演化成結實耐寒的體型，成為英國最具代表性的貓種之一。

英短擁有短而濃密的雙層毛，毛色多樣，其中最知名的便是經典的「英短藍」。英短又大又圓的眼睛、圓潤的臉型，再加上敦厚的身軀，看起來就像可愛的娃娃。此外，他們的性格也十分溫和友善、適應力強也非常獨立，雖然好奇心旺盛但也不會過度活潑，是許多人最喜歡的貓咪品種，「英短超可愛」、「英短很適合新手，大部分都很懶+安靜，缺點是貪吃」、「英短通常很安靜、很懶、很愛吃、很好養」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年02月18日至2025年02月16日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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