貓奴必看！2025最夯貓咪必備用品TOP 10 吃喝到玩樂全攻略

每位鏟屎官都須入手的是……？

有養貓的飼主注意了！2025年1月1日起，家貓全面納入寵物登記管理，飼主必須幫愛貓植入晶片並完成登記，違者最高可罰1.5萬元。為防止犬貓過度繁殖、推廣寵物登記制度，各地政府也提供不同金額的結紮補助。做好登記、完成結紮，再把日常必備物品準備齊全，貓奴日子才好過！2023年台灣寵物產業銷售額破新台幣400億元，這個市場有哪些推薦商品呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理出十大鏟屎官必買商品，快來幫你家主子添購！

No.10 貓抓板

貓抓板是拯救沙發的終極法寶！貓咪天性喜歡磨爪，抓板能滿足爪子保養需求，避免抓壞傢俱。市面有紙板、麻繩、木頭材質，可直立、平放、柱狀，多樣選擇。家裡多放幾個抓板，主子爪爪有得磨，沙發少受傷。抓得開心，情緒穩定，家裡沙發也不會多了很多抓痕！常見貓抓板種類與特色如下：

1.平面型貓抓板

適合：適合年紀較大、習慣抓地毯或地板的貓咪

特色：平放設計，適合習慣抓地面的貓咪。

通常由瓦楞紙或木質製成，可雙面使用，延長壽命。

2.斜坡式貓抓板

適合：適合愛爬高、習慣站著抓、需要伸展背部的貓咪

特色：以傾斜角度設計，讓貓咪可以用不同角度磨爪。模擬貓咪在戶外抓樹幹的感覺，滿足天然抓抓需求。

3.立柱式貓抓板（貓抓柱）

適合：喜歡伸展身體、愛抓沙發或桌腳的貓咪

特色：直立設計，讓貓咪可以站起來伸展磨爪。通常材質為麻繩、木材、地毯布料，耐抓耐用。部分款式可固定在牆角或桌腳，防止貓咪亂抓家具。

4.貓抓板結合貓窩（抓抓+休息兩用）

適合：喜歡窩著睡、抓完直接躺平的懶貓

特色：貓抓板與貓窩結合，一邊磨爪、一邊當休息區。有圓形、盒型、洞穴式等設計，兼具舒適與耐抓功能。節省空間，適合小坪數家庭使用。

No.9 外出籠

翻攝FB／貓咪也瘋狂俱樂部

外出籠是貓奴帶主子看醫生、搬家、出門的救命工具。沒籠子，貓咪可能亂竄逃跑，驚嚇躲起來搞失蹤。選擇硬殼外出籠，堅固耐撞，不怕貓掙扎弄破；或後背貓包、推車結合外出籠，方便日常短程移動。帶貓去看醫生，一個穩固的外出籠保護貓咪，也保護奴才雙手不被抓爛。網友在臉書貓咪社團呼籲拒用毫無支撐性的軟包，「完全透明的背殼毫無隱蔽性，沒有可躲藏的空間會讓貓咪非常焦慮。騎車時使用最糟糕，每一次煞車，貓咪的鼻子都可能撞擊在塑膠殼上。而且後方車輛的頭燈都會直射貓咪的眼睛」，網友留言討論「只挑底部是平又硬的，這樣貓才會舒服一點」、「看過幾次大熱天貓咪在這種背包裡面熱到吐舌」。

No.8 逗貓玩具

貓咪天性愛狩獵，沒有玩具消耗精力，晚上主人也不用睡了！逗貓棒、電動球、羽毛玩具都是必備，幫助主子追趕撲抓、模擬狩獵快感。每天玩10至20分鐘，不僅能減少破壞行為，還能增進感情。對於胖貓或無聊抓沙發的主子，玩具更是減肥、排解無聊的救星！以下整理幾款熱門逗貓玩具，依不同需求分類，看看哪款適合你的主子！

1.經典必備款：逗貓棒

適合對象：所有貓咪，特別是愛跳躍、喜歡追逐的貓

特色：羽毛、鈴鐺、閃光、彈性繩等不同設計，吸引貓咪注意力。

2.懶人專用款：自動逗貓玩具

適合對象：上班族、沒空陪玩又怕貓咪無聊的飼主

特色：自動滾動、旋轉或激光投影，讓貓咪自己玩。定時模式，避免過度消耗電池或讓貓咪過度興奮。部分高級款能模擬獵物動作，更吸引貓咪興趣。

3.激發獵捕本能款：隧道＋球類玩具

適合對象：喜歡躲藏、伏擊、跑來跑去的貓咪

特色：隧道設計讓貓咪模擬狩獵過程，適合多貓互動遊戲。

小球內含鈴鐺或貓草，滾動時吸引貓咪追逐。

4.貓草、可啃咬款：耐咬玩具

適合對象：愛啃咬、磨牙、放鬆的貓咪

特色：貓草、木天蓼填充的玩具，能讓貓咪心情放鬆、增加玩耍慾望。軟布、毛氈、棉質設計，不傷牙齒，可長時間啃咬。適合貓咪磨牙、釋放壓力，或是不愛動但想抱著玩具的主子！

5.解悶減肥款：益智食物玩具

適合對象：貪吃、容易無聊、需要控制食量的貓咪

特色：貓咪必須動腦或用爪子撥動，才能拿到食物。延長進食時間，避免暴食、減少胃部不適。

No.7 貓窩、貓床

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

貓咪一天睡16個小時起跳，擁有舒適貓窩、貓床，就是給主子五星級飯店待遇。毛絨窩冬天保暖，夏天涼感床散熱降溫，讓貓咪一年四季睡得香甜。部分貓窩還結合貓隧道、貓抓板，滿足貓咪躲藏、抓的需求。挑選可拆洗、耐抓咬材質的貓窩，避免細菌滋生，讓主子天天享受乾淨舒服的睡眠環境。睡得好，心情好，奴才才能抱得到貓！

另外也有些貓只愛紙箱或紙板做的貓窩，7-11先前推出兩款樂事跩跩貓窩，引發社群熱烈討論，有貓奴表示，「我家貓貓說她很想要」、「請問還有嗎？」「找了好多家都沒看到」。

No.6 貓砂盆

貓砂盆是貓咪的廁所，也是貓奴日常的「戰場」。選擇大小適中、開放或半罩式，能讓主子舒適如廁，也方便奴才清理。砂盆夠大，貓咪轉身刨砂自在，減少環境髒亂的風險。材質耐用、防臭設計，更能降低異味困擾。現在還有自動貓砂盆，鏟屎自動化，解放雙手，懶人福音！適合多貓家庭或上班族。貓砂盆選得好，鏟屎生涯沒煩惱！以下整理常見貓砂盆種類：

1.開放式

通風佳，適合怕臭氣悶住的貓咪，但貓砂可能較容易灑出來。

2.半封閉式

有擋板，可稍微減少貓砂飛散，但仍保有良好通風。

3.全封閉式

隱私感強，但有些貓咪可能不喜歡進入封閉空間。

No.5 貓罐頭

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

貓罐頭是給主子補水的祕密武器！許多貓咪不愛喝水，長期可能導致腎病或尿道結石，在貓罐頭加入適量水，可以幫助貓咪補充水分，還能減輕鈉含量負擔，可謂一舉數得！罐頭口味多元，雞肉、鮪魚、鮮蝦、鮭魚輪著開，主子每天都像在吃大餐。對於老貓、牙齒不好的貓，罐頭軟爛好入口，也是主食選擇之一。選擇無穀、無膠、無人工香料的主食罐，能避免貓咪肥胖或腎臟負擔，讓主子吃得美，活得久。

罐頭不像肉泥美味，如果主子不吃怎麼辦嗎？避免貓咪變成挑嘴貓，關鍵在於固定餵食習慣、提供多樣化口味、避免過多零食、營造良好的進食環境。當貓咪不吃罐頭時，飼主可以先耐心引導，透過混合、加熱或改變餵食方式來提升適口性，千萬不要因為心軟就無條件妥協，否則只會讓貓咪越來越難伺候。

No.4 乾糧

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

乾糧是貓咪每日三餐的主力糧食，營養均衡、方便保存，也是多數飼主最倚賴的日常主糧。好的乾糧會添加肉類蛋白、維生素、礦物質、DHA等，幫助毛孩健康成長，減少腸胃不適、毛球堆積。此外，乾糧保存方便，不易腐敗，適合上班族放在寵物碗，貓咪餓了隨時能吃。選擇無穀、低碳水、高肉含量品牌，不僅主子愛吃，奴才也更安心。吃對乾糧，主子毛亮亮，奴才醫藥費省一半！以下為常見的飼料口味：

1.雞肉口味

常見基本款，低脂高蛋白，適合大多數貓咪，腸胃敏感或減肥貓也適合。

2.鴨肉口味

脂肪較適中，肉質細緻，適合對雞肉過敏或腸胃較敏感的貓咪。

3.鹿肉口味

屬於低敏蛋白質來源，適合皮膚或腸胃較敏感的貓，由於鹿肉不像雞肉、牛肉這麼普遍，飼養成本高、生產量少，加上許多鹿肉飼料強調天然放牧或野生鹿肉來源，取得不易，因此成本、售價較高。

No.3 肉泥

肉泥是全貓奴的終極武器！無論貓咪生病、吃藥、討好主子或增進感情，肉泥一條在手，天下無敵。肉泥質地細滑，適口性極強，對於牙口不好的幼貓、老貓、挑嘴貓都是福音。各大品牌如CIAO、INABA等，口味多到讓貓咪天天換不膩。主子舔一口，奴才就贏了，肉泥讓你成為貓咪心目中的終極奴才王！常見口味如下：

1.雞肉口味

特色：低脂肪、高蛋白，清淡好消化

適合腸胃敏感、減肥中或老貓牙口不好的主子。

2.鮪魚口味

特色：香氣濃郁，適口性極佳，是挑嘴貓愛款

適合平常愛吃海鮮、食慾不振的主子，但不建議天天吃，避免重金屬累積。

3.鮭魚口味

特色：富含Omega-3，有助於毛髮亮麗、保護皮膚

適合皮膚敏感、毛髮乾燥、掉毛多的主子，但油脂稍高，胖貓適量。

4.干貝口味

特色：鮮甜高級感，貓界「海鮮LV」，高適口性

適合過年過節寵貓、嘴刁貓皇，但價格通常較高。

5.南瓜、地瓜蔬菜款

特色：富含纖維，有助腸胃蠕動，緩解毛球問題

適合容易便秘或有毛球困擾的主子。

No.2 貓砂

貓砂堪稱貓奴日常必備品，因為主子上廁所就是靠它。選對貓砂，貓咪用得開心，奴才鏟屎也輕鬆。礦砂凝結快，豆腐砂環保可沖，松木砂除臭力強，不同材質滿足貓奴各種需求。吸水力強的貓砂，可避免貓尿發臭，更能減少細菌孳生，保護主子泌尿道健康。選擇低粉塵、無異味的貓砂，還能減少貓咪吸入粉塵引發呼吸問題。好貓砂就是奴才每天鏟屎時的救贖，讓你聞不到臭氣，保持身心愉悅！

近年來市面上也推出具特殊功能的貓砂，其中以「隱血砂」最受關注。這款貓砂能透過尿液變色反應，檢測貓咪是否有血尿等泌尿系統異常。網友討論「每一次尿尿都是一次健康檢查！將隱血顆粒倒入貓砂中即可，簡單方便的居家檢測方法」。

No.1 寵物推車

寵物推車對貓奴來說是帶主子安全出門的神器，無論是去獸醫院、逛寵物展或帶貓散步曬太陽，推車能減少貓咪外出緊張亂竄的風險。相較於外出籠，推車空間大、通風佳，貓咪舒適度更高。此外，部分推車可雙層或可拆換外出籠，功能多元，讓貓奴省力又安心。若遇到多貓家庭，推車一次載走，比扛幾個外出籠省事多了，還能擺拍出時尚貓明星出巡的模樣！

哪裡有最齊全的貓咪商品可以選購？你不能不知台灣寵物用品店龍頭東森寵物，至今擁有超過130間直營門市及動物醫院，是全台灣最大結合寵物商品、寵物美容以及動物醫療的寵物連鎖體系。旗下品牌包括「東森寵物」、「慈愛動物」，以及專注於寵物電商平台的「寵物王國」，提供多元服務，除了賣寵物用品，還有寵物美容、寵物鮮食、獸醫合作門診等。此外，萬達寵物集團也是知名寵物連鎖店業者，擁有超過110間直營門市，旗下品牌包括「寵物公園」、「凱朵寵物」、「貓狗隊長」等。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年11月19日至2025年2月18日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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