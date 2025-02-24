快訊

賓士貓愛自由頻出走…這次獨自搭火車旅行27公里 獲政府贈送終身免費通勤卡

經典賽／初登板就飆158公里速球 日媒盛讚徐若熙「怪物投手」

0050分割引爆話題 ETF分割與反分割會影響投資人荷包嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

誤闖菇寮小石虎失溫脫臼奄奄一息 苗栗集氣搶救大作戰

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
一隻小石虎昨天下午誤闖苗栗縣公館鄉茄苳樹下黑木耳農莊菇寮，牠失溫左後腿脫臼奄奄一息。圖／曹富雄提供
一隻小石虎昨天下午誤闖苗栗縣公館鄉茄苳樹下黑木耳農莊菇寮，牠失溫左後腿脫臼奄奄一息。圖／曹富雄提供

一隻小石虎昨天下午誤闖苗栗縣公館鄉茄苳樹下黑木耳農莊菇寮，牠失溫左後腿脫臼奄奄一息，莊主曹富雄緊急通報縣政府搶救，送動物醫院觀察治療，逐漸恢復元氣，穩定後將後送進一步醫治。

曹富雄昨天下午3點多在菇寮工作時，突然聽見異聲，察看發現石虎闖入，牠滿身藤蔓，身體相當虛弱，移動相當緩慢，曹一開始懷疑是遊蕩貓來偷吃，接近時牠發出嘶吼聲，捕捉後通報縣府農業處自然生態保育科，確認是石虎。

自然生態保育科指出，石虎是亞成體，年紀6個月至1歲，體重約2公斤，檢查發現左後腿脫臼，且失溫奄奄一息，先在動物醫院觀察治療，經過一夜之後，逐漸恢復元氣，應沒有生命危險，穩定後再送農業部生物多樣性研究所救治。

曹富雄說，農莊所在地北河村山區是石虎活動熱區，可以叫石虎黑木耳，希望大眾集氣為小石虎加油早日康復，不過，農莊是有機種植，提醒民眾不要隨意闖入，過去螢火蟲季節，不時有賞螢人亂入，可能汙染農作物，白費辛苦種植的的心血。

一隻小石虎昨天下午誤闖苗栗縣公館鄉茄苳樹下黑木耳農莊菇寮，牠失溫左後腿脫臼奄奄一息。圖／苗栗縣政府提供
一隻小石虎昨天下午誤闖苗栗縣公館鄉茄苳樹下黑木耳農莊菇寮，牠失溫左後腿脫臼奄奄一息。圖／苗栗縣政府提供

動物醫院 石虎 黑木耳

延伸閱讀

國1苗栗頭屋段2車擦撞事故 4大3小送醫均無大礙

御准旌表「五世同堂」 苗栗通霄李騰清派下祭祖申請文資保存

影／驚悚畫面曝光！苗栗男子疑毒駕闖紅燈 撞飛機車騎士

台1線後龍水牛城路段發生石虎路殺 縣府：今年第4起

相關新聞

誤闖菇寮小石虎失溫脫臼奄奄一息 苗栗集氣搶救大作戰

一隻小石虎昨天下午誤闖苗栗縣公館鄉茄苳樹下黑木耳農莊菇寮，牠失溫左後腿脫臼奄奄一息，莊主曹富雄緊急通報縣政府搶救，送動物...

送野生驢去德州 遭居民抵制 南加內陸更新安置計畫

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）目前正與非營利組織DonkeyLand磋商新合作協議，改善野生驢的救...

高雄友善寵物？ 頻傳毒害毛小孩

高雄內門區黃狗「安順」去年誤食毒魚幸運救回，時隔1年又再度中毒瀕死，另個犬隻「小黃」則不幸被毒死。動保團體指責，高雄號稱...

高雄毛孩「安順」連2年中毒險死 飼主罵：寵物友善城市咧？

動保意識抬頭，毒狗、毒貓事件仍層出不窮，內門區一隻黃狗「安順」去年誤食毒魚幸運救回，時隔一年又再度中毒瀕死，另隻「小黃」...

去公園玩被所有狗排擠！狼犬委屈縮爸爸懷裡哭 揪出真相傻眼：衣服惹的禍

一隻捷克狼犬被飼主帶到狗狗公園玩，沒想到在場所有狗主人跟狗狗們都不敢靠近牠，這讓原本外向喜歡交朋友的捷克狼犬感到十分受挫，難過窩在飼主懷裡哭了，飼主找出原因沒想到竟然是狗狗長得太像狼，再加上身上穿的兜帽狗衣服很像經典童話故事小紅帽裡面的狼外婆，所以沒人敢接近這隻狗狗。

胖貓「身體穿過沙發爽睡」詭異照瘋傳 網揪亮點笑了：聽見飼主心碎的聲音

一名飼主因為沒有給愛貓買貓窩，結果精力充沛的虎斑貓竟然直接把家裡昂貴的凳子「改造」成專屬貓窩，只見胖貓躺在挖了一個大洞的凳子裡面非常愜意，但整個凳子已經被挖到不成椅形，海綿通通被掏出來，讓不少網友十分傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。