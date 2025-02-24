誤闖菇寮小石虎失溫脫臼奄奄一息 苗栗集氣搶救大作戰

一隻小石虎昨天下午誤闖苗栗縣公館鄉茄苳樹下黑木耳農莊菇寮，牠失溫左後腿脫臼奄奄一息，莊主曹富雄緊急通報縣政府搶救，送動物醫院觀察治療，逐漸恢復元氣，穩定後將後送進一步醫治。

曹富雄昨天下午3點多在菇寮工作時，突然聽見異聲，察看發現石虎闖入，牠滿身藤蔓，身體相當虛弱，移動相當緩慢，曹一開始懷疑是遊蕩貓來偷吃，接近時牠發出嘶吼聲，捕捉後通報縣府農業處自然生態保育科，確認是石虎。

自然生態保育科指出，石虎是亞成體，年紀6個月至1歲，體重約2公斤，檢查發現左後腿脫臼，且失溫奄奄一息，先在動物醫院觀察治療，經過一夜之後，逐漸恢復元氣，應沒有生命危險，穩定後再送農業部生物多樣性研究所救治。