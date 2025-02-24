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誤闖菇寮小石虎失溫脫臼奄奄一息 苗栗集氣搶救大作戰
一隻小石虎昨天下午誤闖苗栗縣公館鄉茄苳樹下黑木耳農莊菇寮，牠失溫左後腿脫臼奄奄一息，莊主曹富雄緊急通報縣政府搶救，送動物醫院觀察治療，逐漸恢復元氣，穩定後將後送進一步醫治。
曹富雄昨天下午3點多在菇寮工作時，突然聽見異聲，察看發現石虎闖入，牠滿身藤蔓，身體相當虛弱，移動相當緩慢，曹一開始懷疑是遊蕩貓來偷吃，接近時牠發出嘶吼聲，捕捉後通報縣府農業處自然生態保育科，確認是石虎。
自然生態保育科指出，石虎是亞成體，年紀6個月至1歲，體重約2公斤，檢查發現左後腿脫臼，且失溫奄奄一息，先在動物醫院觀察治療，經過一夜之後，逐漸恢復元氣，應沒有生命危險，穩定後再送農業部生物多樣性研究所救治。
曹富雄說，農莊所在地北河村山區是石虎活動熱區，可以叫石虎黑木耳，希望大眾集氣為小石虎加油早日康復，不過，農莊是有機種植，提醒民眾不要隨意闖入，過去螢火蟲季節，不時有賞螢人亂入，可能汙染農作物，白費辛苦種植的的心血。
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