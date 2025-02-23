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高雄毛孩「安順」連2年中毒險死 飼主罵：寵物友善城市咧？

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高雄毛孩「安順」連2年中毒險死 飼主罵：寵物友善城市咧？

聯合報／ 記者徐白櫻王勇超／高雄即時報導
內門毛小孩「安順」去年2月誤食含毒吳郭魚險死，近日又中毒，動物醫院急救後撿回一命。記者徐白櫻／翻攝
內門毛小孩「安順」去年2月誤食含毒吳郭魚險死，近日又中毒，動物醫院急救後撿回一命。記者徐白櫻／翻攝

動保意識抬頭，毒狗、毒貓事件仍層出不窮，內門區一隻黃狗「安順」去年誤食毒魚幸運救回，時隔一年又再度中毒瀕死，另隻「小黃」則不幸被毒死。動保團體指責，高雄號稱動物友善城市，不該還有毒貓狗情事，現在監視器很多，應積極緝凶。動保處說，已經加強宣導，近日未接獲通報。

去年3月，大寮區一隻狗在龍鳳宮附近吃入路旁雞骨頭，吃完口吐白沫，送醫不治，飼主控訴，自家毛小孩不是唯一受害，獸醫師同日收治3隻狗，症狀全是中毒。高市動保處說，採集肉塊送驗，確實有農藥成分，不過此路段沒有監視器影像，查無可疑行為人，事後懸掛紅布條加強宣導，未再接獲類似通報。

內門去年2月也傳出犬貓中毒事件，土狗「安順」誤食含毒吳郭魚送醫挽回一命，當時多達十隻犬貓受害，約四成死亡。豈料近日光興里、石坑里又傳出有人疑似在魚丸內下毒，多隻犬貓受害，「小黃」倒地死亡，「安順」也再度中毒。

「眼睜睜看著牠癱軟躺下，內心傷心又無助！」安順飼主說，安順去年即時搶救恢復生命，事後動保處張貼布條宣導，下毒者有收斂一點；時隔一年，安順二度遇害，傷痛欲絕，他已準備打電話給寵物禮儀業者處理後事，所幸安順很堅強，再度逃出鬼門關。

高雄市關懷流浪動物協會理事長王小華說，有人因為討厭狗貓而下毒，會在食物內參雜劇毒農藥毒害毛小孩，去年協會志工在台東知本也曾出手救援，高雄偏遠山區難杜絕毛小孩遭毒害事件，很多飼主未通報，動保志工沒有公權力，須仰賴市府重視及取締。

高市動保處表示，今年內門區無接獲通報毒狗貓案件，動保法規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物；使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，處1年以上5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以上500萬元以下罰金，主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。

去年2月，高雄內門有人刻意將農藥參雜進入吳郭魚，「誘餌」被放在樹下，約10隻犬貓誤食中毒，死亡率高達4成。記者徐白櫻／翻攝
去年2月，高雄內門有人刻意將農藥參雜進入吳郭魚，「誘餌」被放在樹下，約10隻犬貓誤食中毒，死亡率高達4成。記者徐白櫻／翻攝
高雄內門區近日又發生疑似毒狗事件，「小黃」倒地不治。記者徐白櫻／翻攝
高雄內門區近日又發生疑似毒狗事件，「小黃」倒地不治。記者徐白櫻／翻攝

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