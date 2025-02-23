助草鴞育3雛 畜試所擴大「幼兒園」

草鴞連3年到農業部畜試所草原築巢育雛，今年監測巢內有3隻草鴞寶寶，透過圍離區隔出「育雛區」，保護雛鳥健康長大，預計3月可望離巢；另冬候鳥小辮鴴出現雲林花生田，鳥會人員觀測若成群出現的田地有機質高，土壤也較為健康，輔導2名農民加入生態夥伴，昨舉辦田間賞鳥、焢窯，推廣生態與經濟並行。

草鴞是瀕臨絕種保育類動物，全台約剩500隻，畜試所牧草地發現草鴞連年築巢育雛，去年底監控到草鴞媽媽已下蛋，依專家評估今年初啟動圍網，林業保育署嘉義分署說，本次圍網面積比以往大4倍，使草鴞寶寶有更多空間活動、練習飛行，宛如5星級草鴞幼兒園。

目前草鴞寶寶已7周大，預計第8周飛羽就可以發育完成，屆時便會在牠們身上別上腳環及發報器。嘉義分署說，透過國土綠網計畫跨單位協力，維護營造更多合適的草生地環境，期增加草鴞族群也讓研究團隊能夠了解雛鳥離巢後的情況，有助後續保育行動。

雲林縣野鳥學會日前繫放一隻小辮鴴，命名「花輪」，將持續觀測牠的動向。圖／雲林縣野鳥學會提供

冬候鳥小辮鴴每年來台度冬，逾90%集中在雲林，雲林縣野鳥學會理事吳崇漢說，若在田間看到大量小辮鴴出現，代表那塊土地的有機質高，土壤較為健康，農藥殘留符合規範，堪稱通過小辮鴴的綠色認證。鳥會3年前協助農民與小辮鴴共好，昨在元長鄉辦焢窯、放風箏、賞鳥，50多名親子參加。

農友李政學原在北部工作，2年多前返鄉務農，鳥會志工告知田間有小辮鴴棲息，不會傷害作物，又會幫忙吃昆蟲，是農民的好夥伴，去年決定加入鳥會生態夥伴，日前鳥會繫放一隻小辮鴴，命名「花輪」，希望明年能夠看到牠再度來台度冬，也將推動鄉村生態旅遊，刺激農村觀光。