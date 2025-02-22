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貓咪節 人氣YouTube開講分享貓奴酸甜苦辣

中央社／ 高雄22日電

今天是日本貓咪節，高市動保處舉行動物講座，由人氣YouTube頻道「黃阿瑪的後宮生活」的「志銘」、「狸貓」分享貓奴生活的酸甜苦辣，讓現場超過300名貓奴頻頻點頭非常有感。

這場動物講座在高雄科學工藝博物館舉行，「志銘」與「狸貓」以幽默輕鬆方式，描述後宮貓咪們初次入宮經歷，以及日常生活中糾葛，透過經驗分享揭開多貓家庭遇到的各種難題，現場貓奴頻頻點頭有感，也了解在飼養貓咪並且享受牠們陪伴同時，須負起相對應責任。

「志銘」與「狸貓」時常在「黃阿瑪的後宮生活」Youtube頻道分享飼養貓咪趣事與日常瑣事，如「養貓的無言日常」、「貓聽得懂中文？」等，今天詳細說明成為貓奴所需的準備工作和貓咪飼養的各項開支，除了日常開銷，醫療費用也佔據一大部份，在決定飼養貓咪前必須認真考慮並評估自己時間和經濟能力，才能確保為貓咪提供長期而妥善照顧。

後宮的貓主子都是「志銘」與「狸貓」陸續領養，由於貓隻數量眾多，因此衍生出多貓家庭中各種問題，包括如何規劃居家環境減少貓咪間衝突是一門頗具挑戰學問；此外，要投入大量時間和努力，才讓後宮貓咪們擁有現在舒適自在的生活，他們更致力於推廣「認養不棄養」的理念，希望藉由黃阿瑪來替曾經像他一樣流浪的動物們發聲。

動保處長葉坤松表示，近年因為相對好養、好顧，以及住處受限，加上貓會自己定點排泄又沒啥體味，叫聲也不會吵到鄰居等因素讓養貓人口大增。動保處主動提供相關實用課程，讓大家從基本概念入門輕鬆成為認真負責的好主人。

此外，毛孩雖然只是人們生活中一部分，但對於毛孩來說，飼主是牠們世界的中心，所以當飼主決定迎接毛孩回家時，除了提供毛孩所需基本生活環境，更應該以愛心陪伴，讓彼此成為生活中最溫馨支持。

動物 貓咪 貓奴

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