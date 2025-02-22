222「貓之日」估家貓逾130萬 專家：陪伴降低孤獨感

今天是日本的「貓之日」，網路社群有不少討論，農業部最新統計，全國推估家貓數為131萬1449隻，較上一次110年調查，家貓數目大幅增加50%。專家指出，現代人因為單身或有孤獨感，養貓養狗的人愈來愈多，相關研究指出，「毛小孩」確實能降低孤獨感、提升幸福感。

日文「2」的唸法與貓的叫聲相近似，所以2月22日又被稱為「貓之日」，近年養貓的人數也持續增加，農業部112年公布全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果，推估全國家貓數131萬1449隻，較前一期（110年）的87萬801隻，增加50%；全國家犬數148萬637隻，較上一期（110年）家犬數123萬5218隻增加19%，均有所增加。

國立台北教育大心理與諮商學系教授陳柏霖指出，現代人不少人單身或有孤獨感，貓貓狗狗是不少人會選擇的寵物，從動物輔療角度來看，國內外研究都發現，確實有相關療效，但仍需要經過專業訓練。國內目前已有相關組織，但也有些飼主會因為不知道如何跟寵物相處，或因寵物離開等原因，選擇接受心理諮商。

陳柏霖進一步指出，這個現象同樣可以在長者身上觀察到，有些長者身體健康，但因獨居而孤獨，養寵物同樣可以帶來幸福感，以及陪伴感，並提供面對晚年生命議題的安全感，至於飼養貓或狗，則和過去的生命經驗有關，例如住在鄉下的族群，通常就會傾向養狗帶來的保護感與安全感。

農業部提醒，為強化貓隻源頭管理，已修正公告「指定犬為應辦理登記之寵物」，於114年1月1日起將貓納入應辦理登記的寵物，並給予貓飼主1年緩衝期，至115年1月1日起，若飼主未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，處以新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，並得限期改善。